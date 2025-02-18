東莒男子突發腎病 馬祖海巡深夜馳援後送

馬祖東莒一名男子昨日晚間突發腎病，疑似急性腎衰竭，需緊急送醫，由於當地醫療資源有限，且天候不佳不適合直升機起降，海巡署艦隊分署第十（馬祖）海巡隊接獲通報後，立即派艇前往東莒進行後送，最終順利將病患送抵南竿，轉送連江縣立醫院治療。

馬祖海巡隊表示，昨日晚間21時許，海巡署第11巡防區指揮部與東莒衛生所通報，一名病患經醫師評估後，確定需要緊急後送至連江縣立醫院進一步檢查與治療。

據了解，東莒島上缺乏相關專科醫師及設備，加上當時天候條件不允許直升機執行後送任務，經評估後，決定改由海巡快艇協助。

艦隊分署馬祖海巡隊獲報後，立即派遣PP-3578艇至東莒猛澳港與金馬澎分署第一0岸巡隊猛澳安檢所及連江縣消防局人員，合力接駁病患及陪同人員登艇，以最大安全航速返抵南竿福澳港碼頭，金馬澎分署第10岸巡隊福澳安檢所與連江縣消防局及連江縣立醫院人員協助接駁病患上岸，由救護車轉送連江縣立醫院就醫。