日籍男疑遭騙來台！聽到「柬埔寨」 憂淪豬仔嚇到報警
一名日籍男子在日本接到來台打工訊息，本月8日搭機抵台入住高雄鼓山區某間汽車旅館，卻聽到下一站要前往柬埔寨，日籍男懷疑自己遇詐，11日趁隙跑到警分局報案，檢警發現日籍男並未受拘禁、施虐，對其說法語帶保留，全案疑點待釐清。
據了解，該名日籍男子報案時自稱他在東京看到來台打工訊息，稱來台灣工作能坐領高薪，且包吃包住，隨即聽從對方安排，8日自日本搭機抵達高雄，隨後被安排入住市區旅館。
當時日籍男與安排工作的男子前往酒店消費時，疑似聽到對方提到下一站要前往柬埔寨等關鍵字，日籍男擔心後續被轉運至柬埔寨，9日凌晨趁同行男子不注意時，趁隙逃離旅館。
但日籍男逃離旅館後，並未馬上至派出所報案，據了解他先在外流浪2天，曾至苓雅區的日本交流協會尋求協助，協會建議他報警，後來經台灣人幫助，11日下午才至福德路派出所報案，由苓雅警方受理後，轉請鼓山警分局偵辦。
據悉，日籍男來台後護照並未被收走，警方完成受理並製作完筆錄後，他已於15日搭機離境，檢警調查後，發現日籍男在旅館時還能自由活動，並未被限制行動或凌虐，對其說法語帶保留，全案仍有諸多疑點待釐清，已由檢察官指揮偵辦中。
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