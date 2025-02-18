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影／宜蘭三星路大型重機撞自小客畫面曝 騎士噴飛慘摔身亡

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣三星鄉聖嘉民啟智中心附近昨天發生汽車與重機撞擊車禍，直行大型重機高速撞上轉彎的自小客車，造成30餘歲林姓重機騎士瞬間噴飛到對向車道，人車分離，重摔不醒人事，送醫後搶救不治。

警方獲報到場，經查昨天下午近1時，50餘歲黃男駕駛自小客，沿羅東鎮往三星鄉方向行駛，行經三星鄉三星路二段轉彎入口時，對向直行而來的重機撞上自小客車側身，重機人車噴到對向車道，騎士慘摔，倒地昏迷。

由於撞擊力道過猛，導致重機油箱破裂，車油漏了一地，零件四散，幸好沒有起火。林姓重機騎士身受重傷，經送往羅東聖母醫院搶救後不治，自小客駕駛無酒駕，肇事原因尚待警方釐清。

案發後，縣警察局交通隊與三星分局長率領交通組長、警備隊長及轄區所長，前往現場進行道路會勘，期望透過道路改善工程，降低類似事故發生的風險，並提醒用路人行經彎道、路口及鄉間小路時，務必減速慢行，遵守交通規則並依規定禮讓，確保行車安全。

自小客車的右側車身，被大型重機撞凹。圖／警方提供
自小客車的右側車身，被大型重機撞凹。圖／警方提供
直行重機撞上自小客車側身，重機人車噴到對向車道，人車分離，騎士重傷不治。圖／警方提供
直行重機撞上自小客車側身，重機人車噴到對向車道，人車分離，騎士重傷不治。圖／警方提供
撞擊力道過猛，導致重機油箱破裂，車油漏了一地，零件四散。圖／警方提供
撞擊力道過猛，導致重機油箱破裂，車油漏了一地，零件四散。圖／警方提供
撞擊力道過猛，導致重機油箱破裂，車油漏了一地，零件四散。圖／警方提供
撞擊力道過猛，導致重機油箱破裂，車油漏了一地，零件四散。圖／警方提供
重機騎士撞擊噴飛到對向車道，重傷倒地，警消搶救中。圖／警方提供
重機騎士撞擊噴飛到對向車道，重傷倒地，警消搶救中。圖／警方提供

機車騎士 羅東 車禍 車道 重機

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