影／宜蘭三星路大型重機撞自小客畫面曝 騎士噴飛慘摔身亡

宜蘭縣三星鄉聖嘉民啟智中心附近昨天發生汽車與 重機 撞擊 車禍 ，直行大型重機高速撞上轉彎的自小客車，造成30餘歲林姓重機騎士瞬間噴飛到對向 車道 ，人車分離，重摔不醒人事，送醫後搶救不治。

警方獲報到場，經查昨天下午近1時，50餘歲黃男駕駛自小客，沿羅東鎮往三星鄉方向行駛，行經三星鄉三星路二段轉彎入口時，對向直行而來的重機撞上自小客車側身，重機人車噴到對向車道，騎士慘摔，倒地昏迷。

由於撞擊力道過猛，導致重機油箱破裂，車油漏了一地，零件四散，幸好沒有起火。林姓重機騎士身受重傷，經送往羅東聖母醫院搶救後不治，自小客駕駛無酒駕，肇事原因尚待警方釐清。