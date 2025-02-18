嘉義31歲男清晨酒駕上路 休旅車對撞BMW釀1人重傷

嘉義縣中埔鄉今早6點30分發生嚴重車禍，31歲黃姓男子疑似酒後上路，駕駛黑色休旅車沿親水路西向東行駛，行經近仁義路路口時，與欲左轉的黑色自小客車發生碰撞，撞擊力道猛烈，63歲凃姓男子重傷送醫，目前暫無生命危險。

兩車衝擊力道猛烈，黑色休旅車頭全毀，被撞上的黑色BMW轎車，左側車頭及駕駛座嚴重損毀，擋風玻璃也碎成蜘蛛網。黃男胸口輕微擦挫傷，凃男則全身多處擦傷、腿部骨折，兩人均意識清楚，經送醫治療暫無生命危險。

警方獲報到場，對黃男進行酒測，結果顯示酒精濃度超標，全案依公共危險罪將他移送嘉義地檢署偵辦，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

中埔分局呼籲，駕駛人行經路口應減速慢行，遵守「慢、看、停」原則，避免事故發生。同時強調警方將持續加強酒駕取締，提醒民眾切勿心存僥倖，以免害人害己。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康