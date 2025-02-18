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影／台中男情緒不穩 太平、西區無故打人 警送辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市翁姓男子精神狀況不佳，昨天上午先在太平區一間超商內，攻擊王姓女顧客後，下午騎車行經西區時，又在停等紅燈時，毆打另名林姓女騎士，警方當時正好在場替一名老翁尋找遺失物，隨即以現行犯抓人，警詢後將罪送辦，另強制就醫，避免翁持續犯行。

警方調查，翁姓男子（31歲）精神狀況不佳，有就醫紀錄，昨天上午10時許、下午2時許，分別在太平區的超商內、西區三民路的路邊，毆打王姓女顧客、林姓女機車騎士，造成二人受傷。

當時第一警分局西區所警員，正巧在西區三民路、民權路口替老翁尋找遺失物，經發現翁男在停等紅燈時，毆打騎機車的林姓女子時，趕緊依現行犯將翁男逮捕，經清查才發現，翁涉犯太平區的傷害案，將擴大清查翁是否涉及其他類似刑案，警詢後將依傷害罪送辦，另將翁強制就醫。

台中市翁姓男子昨天無故在太平、西區打人，警方依傷害罪送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市翁姓男子昨天無故在太平、西區打人，警方依傷害罪送辦。記者陳宏睿／翻攝

傷害罪 強制就醫 超商

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