影／台中男情緒不穩 太平、西區無故打人 警送辦

台中市翁姓男子精神狀況不佳，昨天上午先在太平區一間超商內，攻擊王姓女顧客後，下午騎車行經西區時，又在停等紅燈時，毆打另名林姓女騎士，警方當時正好在場替一名老翁尋找遺失物，隨即以現行犯抓人，警詢後將罪送辦，另強制就醫，避免翁持續犯行。

警方調查，翁姓男子（31歲）精神狀況不佳，有就醫紀錄，昨天上午10時許、下午2時許，分別在太平區的超商內、西區三民路的路邊，毆打王姓女顧客、林姓女機車騎士，造成二人受傷。