靈骨塔與生前契約詐騙死灰復燃 新竹縣民遭騙高達4億多

近年來，國內受詐騙案件層出不窮，多數集中在投資股市或其他類贏的商業投資領域，近期靈骨塔或生前契約詐騙手法再度死灰復燃，將目標鎖定至曾經的投資者和自救會成員，竹縣去年共有452起詐騙，民眾損失高達4億多，縣府呼籲民眾直接向合法、信譽良好的洽購，強調「殯葬業並非合法投資的商品」。

靈骨塔與生前契約詐騙在10多年猖獗一時，聲稱靈骨塔與生前契約是商品，值得投資，誘騙許多人跳入陷阱當時的受害者人數眾多，有的甚至購買40、60個以上，不過政府在民國92年公布不得轉讓，購買人無法轉售靈骨塔，也無法賣回銷售公司，紛紛組成自救會。

民政處長陳建淳指出，近期至詐騙手法再度死灰復燃，甚至將目標鎖定至曾經的投資者和自救會成員，再度造成新的損失。近2年靈骨塔詐騙再度興起，並從當年的自救會下手，誆騙「當年投資因無管道可販售，現在成立平來來協助轉讓」，詐騙民眾繳納保證金，或是平台收購需要以整數收購，騙取民眾購買更多靈骨塔來湊整數來賣，許多受害者因曾經受害，希望可以拿回一點錢，導致再度被詐騙。

陳建淳表示，根據去年統計，新竹縣因投資靈骨塔與生前契約受到詐騙的民眾，約有452件，損失金額4億多，受害者越來越多，也有民眾未報案。常見的詐騙話術像是「您的靈位需要重新安置，否則會影響先人的安息，這是唯一的機會，錯過就不再有了」、「現在投資靈骨塔，能帶來每年穩定的回報，這是一項高報酬低風險的投資。」