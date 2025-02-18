高雄2月大男嬰送醫不治 檢方相驗暫排除虐嬰
高雄1名出世2個月的男嬰昏迷，經家人送醫後10天不治。事故發生後，醫護人員懷疑有虐嬰情事，通報高雄市政府社會局。昨天檢警相驗，發覺男嬰腦部水腫，但無撞擊痕跡，暫排除兒虐，但確實死因仍待法醫深入了解。
男嬰的父母在2月1日深夜，將男嬰送往高雄榮總醫院急救，醫護人員發現男嬰昏迷，便通報社會局，報由橋頭地檢署查辦。
檢警示約談男嬰的父親彭姓男子，了解事發過程。據了解，男嬰父親彭男發覺嬰兒吐奶似乎遭異物噎喉，便抓起嬰兒腳部，以頭下腳上的姿勢拍打背部，想讓嬰兒吐出異物，但嬰兒昏迷，急將嬰兒送醫，但延醫至2月11日宣告不治。
昨天檢警相驗，男嬰腦部已經水腫，頭部無撞擊跡象，身上其餘傷痕疑似急救中致傷，暫未看出男嬰因受虐致命，法醫將查驗病理原因，了解男嬰確實死亡原因。
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