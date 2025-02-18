快訊

王大陸驚爆逃兵役！遭警方逮捕偵訊中：下午移送北檢

學術修羅場／昔分級制釀高退稿率 今投本土期刊像擲筊

有昌珊心結？被指對柯文哲怨「國昌收不回」 黃珊珊：有自己看法很正常

高雄2月大男嬰送醫不治 檢方相驗暫排除虐嬰

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄1名出世2個月的男嬰昏迷，經家人送醫後10天不治。事故發生後，醫護人員懷疑有虐嬰情事，通報高雄市政府社會局。昨天檢警相驗，發覺男嬰腦部水腫，但無撞擊痕跡，暫排除兒虐，但確實死因仍待法醫深入了解。

男嬰的父母在2月1日深夜，將男嬰送往高雄榮總醫院急救，醫護人員發現男嬰昏迷，便通報社會局，報由橋頭地檢署查辦。

檢警示約談男嬰的父親彭姓男子，了解事發過程。據了解，男嬰父親彭男發覺嬰兒吐奶似乎遭異物噎喉，便抓起嬰兒腳部，以頭下腳上的姿勢拍打背部，想讓嬰兒吐出異物，但嬰兒昏迷，急將嬰兒送醫，但延醫至2月11日宣告不治。

昨天檢警相驗，男嬰腦部已經水腫，頭部無撞擊跡象，身上其餘傷痕疑似急救中致傷，暫未看出男嬰因受虐致命，法醫將查驗病理原因，了解男嬰確實死亡原因。

高雄1名2個月大的男嬰送醫不治，檢警昨相驗暫排除虐嬰。示意圖。圖／123RF
高雄1名2個月大的男嬰送醫不治，檢警昨相驗暫排除虐嬰。示意圖。圖／123RF

嬰兒 水腫 醫護人員

延伸閱讀

舊標線殘留！高雄出現「N」字型行穿線 交通局將改善

文策院設南部營運中心 擴大與高市府合資合製投資影視產業

龍發堂幹部涉拘禁收容人 高雄衛生局：已開罰並持續稽查

已撈69屍塊！前鎮運河2袋「火燒血衣」 DNA排除和高雄分屍案有關　

相關新聞

日籍男疑遭騙來台！聽到「柬埔寨」 憂淪豬仔嚇到報警

一名日籍男子在日本接到來台打工訊息，本月8日搭機抵台入住高雄鼓山區某間汽車旅館，卻聽到下一站要前往柬埔寨，日籍男懷疑自己...

嘉義31歲男清晨酒駕上路 休旅車對撞BMW釀1人重傷

嘉義縣中埔鄉今早6點30分發生嚴重車禍，31歲黃姓男子疑似酒後上路，駕駛黑色休旅車沿親水路西向東行駛，行經近仁義路路口時...

東莒男子突發腎病 馬祖海巡深夜馳援後送

馬祖東莒一名男子昨日晚間突發腎病，疑似急性腎衰竭，需緊急送醫，由於當地醫療資源有限，且天候不佳不適合直升機起降，海巡署艦...

影／宜蘭三星路大型重機撞自小客畫面曝 騎士噴飛慘摔身亡

宜蘭縣三星鄉聖嘉民啟智中心附近昨天發生汽車與重機撞擊車禍，直行大型重機高速撞上轉彎的自小客車，造成30餘歲林姓重機騎士瞬...

影／台中男情緒不穩 太平、西區無故打人 警送辦

台中市翁姓男子精神狀況不佳，昨天上午先在太平區一間超商內，攻擊王姓女顧客後，下午騎車行經西區時，又在停等紅燈時，毆打另名...

高雄2月大男嬰送醫不治 檢方相驗暫排除虐嬰

高雄1名出世2個月的男嬰昏迷，經家人送醫後10天不治。事故發生後，醫護人員懷疑有虐嬰情事，通報高雄市政府社會局。昨天檢警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。