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水泥工貪圖方便亂倒廢棄物 便利商店發票露餡被逮

中央社／ 苗栗縣18日電

苗栗頭份尖東產業道路邊坡，遭人傾倒大量廢棄物和家庭垃圾，員警勘查發現1張便利商店發票，進一步追查出邱姓水泥工人疑貪圖方便，載運工地和家中垃圾前往丟棄，逮人送辦。

苗栗縣警察局頭份分局副分局長吳國偉今天表示，11日接獲民眾報案稱，頭份市尖東產業道路往三灣方向邊坡，遭傾倒許多垃圾，包含廢棄家具、馬桶、木板、家庭垃圾、床墊等物品，研判已持續丟棄一段時間，經通知鑑識人員與苗栗縣政府環保局派員到場，共同會勘並採證，並確認為一般廢棄物，警方隨即著手調查。

尖山派出所員警檢視周邊環境，發現其中淺色垃圾袋內有便利商店發票，隨即前往超商調取監視器畫面，發現1名男子持有該發票並駕駛自小貨車離去。

警方循線調閱監視器畫面，發現該車進入棄置地點前載有3袋垃圾，離開棄置後，車斗上垃圾旋即消失，進而通知駕駛到場說明。從事水泥工作的邱男坦承貪圖一時方便，才會把工地和家中垃圾載到偏僻山路丟棄，全案依廢棄物清理法交由苗栗縣環保局裁罰。

頭份警分局指出，違法棄置廢棄物不但可能汙染環境和水源，更可能影響民眾身體健康，呼籲業者和民眾應發揮公德心，勿心存投機或僥倖心態，應依規定處理垃圾或廢棄物。

廢棄物 發票 頭份

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