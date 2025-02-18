影／台中男開車自撞北區騎樓似砲彈 酒測超標送法辦

台中市楊姓男子在今天凌晨開車行經北區健行路時，自撞騎樓招牌，監視器拍下，楊車速度很快，幸好未波及其他人車，警方到場時，楊一度拒絕酒測，警方將楊帶返所後，楊才接受酒測，濃度超標，全案將依公共危險罪嫌送辦。

第二警分局在今天凌晨4時許獲報，北區健行路上發生一起轎車自撞的交通事故，警方到場查處，案發時楊姓男子（38歲）開轎車沿北區中清路快車道，右轉健行路時，不慎撞上健行路店家騎樓前的招牌，導致車輛保險桿嚴重毀損，幸未造成人員傷亡。

楊男當下拒絕接受警員施以酒測，但楊男身體有明顯酒容、酒味，且走路搖晃不穩、情緒激動，已達客觀不能安全駕駛程度，警方實施逮捕，楊男被帶回派出所後，接受呼氣酒測，酒測值明顯超標，已涉犯公共危險罪，全案已移送台中檢察署偵辦；詳細事故原因，將由鑑定單位或法院研判之。

第二警分局長鍾承志提醒，用路人飲酒後切勿心存僥倖駕車上路，以免釀成無法挽回的憾事，並行呼籲民眾共同維護道路安全，杜絕酒駕行為。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康