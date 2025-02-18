影／打球變打人…25歲男不滿被防守 一拳擊倒55歲球友
打球變打人？16日屏東市復興公園風雨籃球場一群人正在打籃球時，25歲的林男疑似因被防守不滿，突然揮拳攻擊55歲的蔣男，蔣男當場倒下，事後下巴及頸部腫脹就醫，並於隔日報案，警方通知林男到案說明，全案依傷害案移送偵辦。
監視器畫面顯示，當時蔣男防守林男，雙方有肢體上接觸拉扯，蔣男推了林男一把後，林男疑似不滿立即朝其臉部揮了一拳，蔣男隨即倒下，其他球友見狀馬上上前關心，將他攙扶起來，蔣男狀似受傷十分痛苦，林男則不在意地轉身離開。
事後影片PO網，引發網友議論，「打球沒品就別打了，丟臉」、「打個球何必揍人，動手做啥？沒水準」、「現在球場都那麼兇嗎？」「不用道歉，直接告！」「這一拳又是10萬塊起跳」。
蔣男被毆後因下巴及頸部腫脹前往醫院治療，隔日到派出所報案。警方調閱監視器後通知林男到案說明，林男表示因對蔣男打球攻防的肢體動作不滿，一時情緒失控才會出拳攻擊，全案依傷害案移請屏東地檢署偵辦。警方也呼籲，運動競技應保持冷靜理性，避免因情緒失控導致衝突，影響自身與他人安全。
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