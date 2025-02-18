聽新聞
0:00 / 0:00
基隆公寓大火90老翁未逃出 住樓上兒見火光要救人來不及
基隆市中興路18巷5層樓公寓的4樓民宅今天發生火警，火勢猛烈，90歲的楊姓老翁受困火場，消防局獲報前往灌救中。住在5樓的小兒子說，下樓看見父親坐在客廳，剛上樓就察覺樓下起火，要去救人已來不及。
消防局今早9時許接獲報案，中興路發生火警，派遣仁愛、信義、信二分隊及安樂、七堵RIT共14車23人前往搶救。消防員到場時，看到火舌從火場竄出，馬上布設水線滅火。
楊姓老翁住在別處的大兒子得知消息，也趕到現場了解狀況。他說，父親行動不太靈活，神智也有些退化，因此4樓的住家的電器插頭幾乎全拔掉了，不明白為何會發生大火。
住在隔壁5樓的鄰居說，發現樓下起火時，看到屋後廚房位置竄出大火，猜想可能是房屋後側開始燃燒，再延燒到整間屋子，火舌也從前方竄出。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言