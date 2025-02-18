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基隆公寓大火90老翁未逃出 住樓上兒見火光要救人來不及

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市中興路18巷5層樓公寓的4樓民宅今天發生火警，火勢猛烈，90歲的楊姓老翁受困火場，消防局獲報前往灌救中。住在5樓的小兒子說，下樓看見父親坐在客廳，剛上樓就察覺樓下起火，要去救人已來不及。

消防局今早9時許接獲報案，中興路發生火警，派遣仁愛、信義、信二分隊及安樂、七堵RIT共14車23人前往搶救。消防員到場時，看到火舌從火場竄出，馬上布設水線滅火。

楊姓老翁住在別處的大兒子得知消息，也趕到現場了解狀況。他說，父親行動不太靈活，神智也有些退化，因此4樓的住家的電器插頭幾乎全拔掉了，不明白為何會發生大火。

住在隔壁5樓的鄰居說，發現樓下起火時，看到屋後廚房位置竄出大火，猜想可能是房屋後側開始燃燒，再延燒到整間屋子，火舌也從前方竄出。

基隆市中興路18巷5層樓公寓的4樓民宅，今天發生火警，火勢猛烈，90歲的楊姓老翁受困火場，消防局獲報前往灌救中。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中興路18巷5層樓公寓的4樓民宅，今天發生火警，火勢猛烈，90歲的楊姓老翁受困火場，消防局獲報前往灌救中。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中興路18巷5層樓公寓的4樓民宅，今天發生火警，火勢猛烈，90歲的楊姓老翁受困火場，消防局獲報前往灌救中。記者邱瑞杰／攝影
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基隆市中興路18巷5層樓公寓的4樓民宅，今天發生火警，火勢猛烈，90歲的楊姓老翁受困火場，消防局獲報前往灌救中。記者邱瑞杰／攝影
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基隆市中興路18巷5層樓公寓的4樓民宅，今天發生火警，火勢猛烈，90歲的楊姓老翁受困火場，消防局獲報前往灌救中。記者邱瑞杰／攝影
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基隆市中興路18巷5層樓公寓的4樓民宅，今天發生火警，火勢猛烈，90歲的楊姓老翁受困火場，消防局獲報前往灌救中。記者邱瑞杰／攝影
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基隆市中興路18巷5層樓公寓的4樓民宅，今天發生火警，火勢猛烈，90歲的楊姓老翁受困火場，消防局獲報前往灌救中。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中興路18巷5層樓公寓的4樓民宅，今天發生火警，火勢猛烈，90歲的楊姓老翁受困火場，消防局獲報前往灌救中。記者邱瑞杰／攝影

公寓 消防員 火災

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