基隆公寓大火90老翁未逃出 住樓上兒見火光要救人來不及

基隆市中興路18巷5層樓公寓的4樓民宅今天發生火警，火勢猛烈，90歲的楊姓老翁受困火場，消防局獲報前往灌救中。住在5樓的小兒子說，下樓看見父親坐在客廳，剛上樓就察覺樓下起火，要去救人已來不及。

消防局今早9時許接獲報案，中興路發生火警，派遣仁愛、信義、信二分隊及安樂、七堵RIT共14車23人前往搶救。消防員到場時，看到火舌從火場竄出，馬上布設水線滅火。

楊姓老翁住在別處的大兒子得知消息，也趕到現場了解狀況。他說，父親行動不太靈活，神智也有些退化，因此4樓的住家的電器插頭幾乎全拔掉了，不明白為何會發生大火。