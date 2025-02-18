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快改道！ 國1南向北斗入口聯結車撞護欄翻覆、大量砂石散滿地
國道1號南向北斗入口，今天上午7時52分發生1輛聯結車撞護欄翻車事故，占匝道內車道，所載運的砂石傾倒路面。高速公路局中區養護工程分局表示，目前南向入口可正常通行，南向出口往溪州方向暫時封閉，南向出口往北斗方向正常通行。高公局中分局建議用路人改道行駛。
高公局中分局表示，該起交通事故目前與國道警察第3大隊派員至現場處理交通事故中，並進行交通管制及疏導車流，由於交通事故為大型車種，事故處理時間可能拉長，目前已成立緊急應變小組積極處理。
此外，國1南向路竹至岡山路段受到先前南向351.3公里處4車連環撞事故影響，事故已於上午8時58分排除，不過，該路段車多壅塞，已回堵約10公里，高公局建議用路人提前避開壅塞路段，改道行駛。
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