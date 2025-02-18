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影／印尼女移工嫁台灣人當直播主 賣A貨海撈3000萬被逮

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

印尼籍江姓女子原在台幫傭，與江姓男子結婚後，經營網路直播，江女擔任直播主，從對岸進口名牌假貨，以低於市價一折，賣給移工，營業4年，已賺進3000萬元，刑事局智財大隊去年收網，查扣現場偽品，近期鑑定侵權市值達4800萬元，近日依違反商標法函送江女等3人。

刑事局智財大隊偵二隊去年發現，網路抖音平台有多個帳號，直播販售精品包款，但疑似為假貨，智財大隊與移民署台中專勤隊、新竹市第三警分局、彰化縣員林警分局，合組專案小組偵辦。

專案小組調查，涉案直播女為印尼籍江姓女子（45歲）原在台擔任幫傭工作，與台灣江姓男子（49歲）結婚後，聘請蔡姓女子（36歲）擔任員工，經營網路直播生意，江女等人從大陸進口仿冒商品，以低於市價1折價格，向外籍移工販售，商品包含首飾、服飾、包款、鞋類、墨鏡及生活用品等。

全案蒐證完備後，專案小組在去年8月間，持新竹地院搜索票，針對前往新竹香山，查緝江女等3人到案，也查扣現場5萬元現金、市價200萬元的賓士車一輛。

經查，江女等人從2020年營業迄今，不法獲利以超過3000萬元，另外現場查扣名牌假貨，包括HERMES、LV、BALENCIAGA、CHANEL、DIOR、FENDI、YSL、GUCCI等千件商品。

經送往品牌方鑑定後，近期鑑定結果出爐，認定侵權市值達4800萬元，警方依違反商標法函送新竹地檢署偵辦。

刑事局指出，依商標法規定，明知他人所為之近似商標商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科5萬元以下罰金，呼籲民眾勿有僥倖心理販售仿冒商品，將持續針對相關案件加強查緝，以確保台灣智慧財產權保護的完善。

印尼籍江姓女子等人涉在台灣開直播賣假貨，不法獲利超過3000萬元，警方去年抓人，查扣商品侵權市值達4800萬。記者陳宏睿／翻攝
印尼籍江姓女子等人涉在台灣開直播賣假貨，不法獲利超過3000萬元，警方去年抓人，查扣商品侵權市值達4800萬。記者陳宏睿／翻攝
印尼籍江姓女子等人涉在台灣開直播賣假貨，不法獲利超過3000萬元。圖／刑事局提供
印尼籍江姓女子等人涉在台灣開直播賣假貨，不法獲利超過3000萬元。圖／刑事局提供
印尼籍江姓女子等人涉在台灣開直播賣假貨，不法獲利超過3000萬元，警方去年抓人，查扣商品侵權市值達4800萬。記者陳宏睿／翻攝
印尼籍江姓女子等人涉在台灣開直播賣假貨，不法獲利超過3000萬元，警方去年抓人，查扣商品侵權市值達4800萬。記者陳宏睿／翻攝
印尼籍江姓女子等人涉在台灣開直播賣假貨，不法獲利超過3000萬元，警方去年抓人，查扣商品侵權市值達4800萬。記者陳宏睿／翻攝
印尼籍江姓女子等人涉在台灣開直播賣假貨，不法獲利超過3000萬元，警方去年抓人，查扣商品侵權市值達4800萬。記者陳宏睿／翻攝
印尼籍江姓女子等人涉在台灣開直播賣假貨，不法獲利超過3000萬元，警方去年抓人，查扣商品侵權市值達4800萬。記者陳宏睿／翻攝
印尼籍江姓女子等人涉在台灣開直播賣假貨，不法獲利超過3000萬元，警方去年抓人，查扣商品侵權市值達4800萬。記者陳宏睿／翻攝

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