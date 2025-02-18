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北大武山瀕危樹種紅豆杉遭盜伐 破壞根部恐影響壽命

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

林業及自然保育署屏東分署今年1月下旬接獲通報，北大武山步道2.5公里處，珍貴瀕危樹種紅豆杉遭盜伐，根部有新切鋸痕跡，推估擷取長度約30到35公分，現場隨即架設自動照相機，並設告示牌，也報警偵辦。

屏東分署表示，1月17日接獲山友通報，北大武山國家自然步道有紅豆杉遭切鋸。潮州工作站1月20日勘查，確認遭盜伐，切鋸痕跡明顯，推估被害材積約0.004立方公尺。

屏東分署表示，現場研判切鋸面約10至15公分，推估所擷取長度約30至35公分。立即在現場設2處紅外線自動照相機，監視查緝不法行為，也設立告示牌，提醒遊客該處為林政案件監控區域，並報警偵辦。

屏東分署表示，台灣紅豆杉是本島珍貴瀕危樹種之一，材質細緻美觀，是製造高級工藝用品的好材料，生長非常緩慢而且繁殖不易，被害的紅豆杉樹齡在千年以上，破壞擷取根部恐影響樹木健康及壽命。

紅豆杉木材雖為貴重木，但市場無大量流通，不易訪價，其材質細緻優美，是製造高級工藝材料，參考紅豆杉製成成品文昌筆，扣減加工費而得總市價，再依嫌犯竊取過程伐造集運所支出費用扣減計算生產費用，經總市價扣減生產費用後為本案查定市價的追賠依據，此案被害材積0.004立方公尺，木材市價為1000元。

屏東分署表示，紅豆杉是珍貴稀有貴重木樹種之一，破壞植物根部影響水土保持安全及生態環境，因其生產緩慢且繁殖不易，依據2017年公布台灣維管束植物名錄，紅豆杉屬瀕危植物，已經請司法單位將其生態法益價值納入考量。

屏東分署呼籲，森林資源具有生物多樣性保育功能，具有不可替代自然價值及社會價值，且破壞植物根部影響林木生長、水土保持及生態環境等，希望大家若發現不法情事，可透過山老鼠雷達站QR code，或撥打免付費專線0800-000-930（您您您救山林）協助通報。

北大武山步道2.5公里處，珍貴瀕危樹種紅豆杉遭盜伐，根部有新切鋸痕跡，推估擷取長度約30到35公分，林業保育署屏東分署現場架設自動照相機，並設告示牌，也報警偵辦。圖／林保署屏東分署提供
北大武山步道2.5公里處，珍貴瀕危樹種紅豆杉遭盜伐，根部有新切鋸痕跡，推估擷取長度約30到35公分，林業保育署屏東分署現場架設自動照相機，並設告示牌，也報警偵辦。圖／林保署屏東分署提供
北大武山步道2.5公里處，珍貴瀕危樹種紅豆杉遭盜伐，根部有新切鋸痕跡，推估擷取長度約30到35公分，林業保育署屏東分署現場架設自動照相機，並設告示牌，也報警偵辦。圖／林保署屏東分署提供
北大武山步道2.5公里處，珍貴瀕危樹種紅豆杉遭盜伐，根部有新切鋸痕跡，推估擷取長度約30到35公分，林業保育署屏東分署現場架設自動照相機，並設告示牌，也報警偵辦。圖／林保署屏東分署提供
北大武山步道2.5公里處，珍貴瀕危樹種紅豆杉遭盜伐，根部有新切鋸痕跡，推估擷取長度約30到35公分，林業保育署屏東分署現場架設自動照相機，並設告示牌，也報警偵辦。圖／林保署屏東分署提供
北大武山步道2.5公里處，珍貴瀕危樹種紅豆杉遭盜伐，根部有新切鋸痕跡，推估擷取長度約30到35公分，林業保育署屏東分署現場架設自動照相機，並設告示牌，也報警偵辦。圖／林保署屏東分署提供

北大武山 屏東

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