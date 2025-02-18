國3和美段駕駛疑失控釀3車連環撞 1人受傷送醫
國道3號北向彰化和美路段昨晚9時許發生3車連環撞事故，53歲邱姓男子駕駛黑色自小客車，疑失控撞上一輛全聯結車後翻車，再遭後方車輛擦撞，邱男輕傷送醫，詳細肇因待釐清。
國道公路警察局第七公路警察大隊昨晚9時25分獲報，國道3號北向189公里和美路段有3車連環撞事故，立即派員前往現場處理。
國道警察初步了解，邱姓男子駕駛黑色自小客車疑似操作不當，失控擦撞行駛於外側車道的一輛全聯結車，之後邱男翻車於內側車道。
此時內側車道另一輛白色自小客車駕駛因閃避不及，與邱男車輛發生擦撞，造成邱男受輕傷送醫治療。
警方表示，這起事故於晚間10時許排除，肇事經過及肇事原因研判持續調查中，呼籲用路人平時應建立良好行車觀念，若遇突發狀況保持冷靜因應，避免操作不當導致危險發生。
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