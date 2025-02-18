龍發堂幹部 涉虐病患被訴

高雄龍發堂多年前被強制清空，被查出近年仍有住民，且管理幹部涉施虐。記者張議晨／翻攝 高雄龍發堂八年前收容三百多名精神障礙患者，發生傳染病群聚，衛福部強制安置住民清空，日前又發生管理幹部「心秋法師」林姓女子涉禁錮、虐待住民，該寺仍有住民也曝光。橋頭地檢署偵結依私行拘禁、傷害等罪嫌起訴林女。

心秋法師昨接到媒體電話詢問案情，稱已離開龍發堂，心情尚未平復，不願多談。

二○一七年間，龍發堂爆發阿米巴痢疾、結核病群聚感染，死亡人數暴增，被高市衛生局、衛福部強制移出住民，市府耗時數月才將數百名有精神疾患的堂眾妥善安置。

據了解，部分住民被移出後家人不聞不問，當時龍發堂突然解散，住民家人不想管，有廿七人疑遭遺棄，又跑回龍發堂居住。

高雄市湖內警分局前年八月接獲報案，指龍發堂管理幹部心秋法師涉嫌不當對待住民，警方報檢方指揮，查出心秋法師不滿簡姓收容人不服管教，前年四月起涉以鐵鍊綑綁簡腰部、腳踝，綁在龍發堂地下室鐵床長達四個月，另涉持棍棒毆打陳姓收容人，導致陳小腿受傷。檢方認定心秋法師對住民施虐、拘禁，依私行拘禁、傷害等罪嫌起訴。

高市衛生局表示，前年八月接獲警方通知，依違反精神衛生法開罰龍發堂三萬元，並啟動安置作業，依戶籍所在地尋找社福單位安置，所需費用從住民領身障手冊補助支付，不夠再由地方政府負擔。

去年底精神衛生法修法加入「龍發堂條款」，非依法設立精神照護機構不可容留病人，立即函文龍發堂告知依法轉介安置個案，未料上月至龍發堂稽查，發現仍有四人留宿，再開罰六萬元，將持續稽查、協助安置，保障精神個案權利。