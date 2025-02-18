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婦車禍擺交通椎 遭撞飛輾斃

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

白色轎車（前）前晚行經台88線，涉擦撞甫發生車禍在內側車道等待警方的兩人，導致1名女子噴飛到對向車道死亡。記者劉星君／翻攝
白色轎車（前）前晚行經台88線，涉擦撞甫發生車禍在內側車道等待警方的兩人，導致1名女子噴飛到對向車道死亡。記者劉星君／翻攝
連接高雄屏東台88快速道路前晚西向15.5公里發生兩車擦撞事故，兩名駕駛下車放交通錐警示後，突遭後方轎車撞上，導致張姓女子噴飛到對向車道，並被多車輾壓過，當場死亡；這是台88快速道路3個月發生第3件因二次車禍釀死傷事故。

台88快速道路平均每天約3到4萬車流量，警方調查，16日晚間10點11分，西向15.5公里，內側車道先發生兩輛汽車追撞，前車64歲張姓男駕駛、後車54歲張姓女駕駛，兩人下車後擺放完警示牌，在內側車道分隔島旁等待警方到場。

不料39歲李姓男子駕車載著妻小，從後方直接擦撞張男、張女，張女噴飛對向車道，遭多輛汽車輾壓當場死亡；張男輕傷，意識清醒，送醫治療，昨已出院。警方現場對駕駛人酒測，酒測值均為零。

警方調查，張女娘家在屏東，當天返回高雄家途中遇車禍，檢方昨相驗後要解剖釐清。張女噴飛到對向車道後，遭車輛輾過，已有3人到案，警方持續調閱監視器。

去年12月底，台88東向往潮州18.5公里，同樣發生二次車禍死亡，洪女車輛故障停內車道，下車放警示牌，遭後方砂石車撞死；今年2月初上午，台88線19.9公里東向，鄭男貨車故障停內車道，遭後方張男駕駛小貨車追撞，張男左腳掌重傷。

警方提醒，快速道路發生事故後，立即開警示燈，評估安全後再放警示標誌，迅速撤離到安全空間。台88車流大，車流量幾乎飽和，雙向四車道，路肩又小，車禍發生處理空間變得侷促，易造成回堵。

死亡 車禍 車道

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