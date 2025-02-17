嘉義縣治特區氣爆火焰衝3公尺高 紅綠燈線路燒毀

嘉義縣治特區太保市祥和三路與太保三路口今天下午發生瓦斯氣爆事件，因施作自來水工程引起瓦斯外洩爆燃，現場無人受傷，僅路口紅綠燈線路燒毀，目前該路段封閉，進行善後處理。

嘉義縣太保市祥和三路與太保三路口施做自來水工程管線工地，下午4時許突然發生爆炸，火焰高度達3公尺以上，直接燒壞上方控制交通號誌與監視器的線路，消防局獲報緊急出動各式消防車輛8車16人，撲滅火勢。

消防局告訴中央社記者，施工過程因不明原因造成欣嘉公司的瓦斯管破裂，瓦斯外洩爆炸，幸無人受傷，欣嘉公司也馬上派員到場，關閉事發地點兩端的瓦斯閥門，目前已無瓦斯外洩，後續交由火調科及員警處理。

嘉義縣副縣長劉培東聞訊後，也趕到現場關切；他說，還好沒造成民房損壞，要求警方儘速將交通號誌訊號恢復，不要影響民眾作息。