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嘉縣挖管線工程驚傳瓦斯管壓斷 地面火焰竄燒3層樓高
嘉義縣治所在地祥和三路今天下午傳出火警，路過民眾發現大火從施工地面上竄出近3層樓高，縣消防局獲報出動6車、12人到場灌救，火勢旋即撲滅，未傳出人員傷亡，初步了解瓦斯管遭崩落土石壓斷引發，詳細事故原因調查中。
縣消防局表示，今天下午3點57分接獲報案，民眾說現場地面出現很大火勢，懷疑是瓦斯外洩，立即派人車到場，火焰的高度一度竄燒至3層樓的高度，進行現場封鎖協助民眾撤離，聯絡瓦斯公司將上下游瓦斯截斷，在沒有瓦斯洩漏風險後，將火勢撲滅，經由瓦斯偵測器偵測目前確認完全沒有外洩疑慮。
嘉義縣副縣長劉培東接到消息到場關切，他表示，據了解現場進行開挖自來水管線工程，疑因工程挖完之後，旁邊的土石鬆軟有比較利岩石或是物體可能傷害到瓦斯管線，瓦斯公司已經緊急處理，把前後的閥門都關閉，現正在做進一步的檢視，幸好沒有造成居民傷害。不過還是要求相關單位緊快做好後續處理，不要因為這個事件影響到社區居民日常生活。
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