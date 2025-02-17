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嘉縣挖管線工程驚傳瓦斯管壓斷 地面火焰竄燒3層樓高

聯合報／ 記者李宗祐黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣治所在地祥和三路今天下午傳出火警，路過民眾發現大火從施工地面上竄出近3層樓高，縣消防局獲報出動6車、12人到場灌救，火勢旋即撲滅，未傳出人員傷亡，初步了解瓦斯管遭崩落土石壓斷引發，詳細事故原因調查中。

縣消防局表示，今天下午3點57分接獲報案，民眾說現場地面出現很大火勢，懷疑是瓦斯外洩，立即派人車到場，火焰的高度一度竄燒至3層樓的高度，進行現場封鎖協助民眾撤離，聯絡瓦斯公司將上下游瓦斯截斷，在沒有瓦斯洩漏風險後，將火勢撲滅，經由瓦斯偵測器偵測目前確認完全沒有外洩疑慮。

嘉義縣副縣長劉培東接到消息到場關切，他表示，據了解現場進行開挖自來水管線工程，疑因工程挖完之後，旁邊的土石鬆軟有比較利岩石或是物體可能傷害到瓦斯管線，瓦斯公司已經緊急處理，把前後的閥門都關閉，現正在做進一步的檢視，幸好沒有造成居民傷害。不過還是要求相關單位緊快做好後續處理，不要因為這個事件影響到社區居民日常生活。

嘉義縣治所在地祥和三路傳火警，火舌一度竄燒３層樓高。圖／翻攝畫面
嘉義縣治所在地祥和三路傳火警，火舌一度竄燒３層樓高。圖／翻攝畫面
嘉義縣治所在地祥和三路傳火警，疑開挖管線壓壞瓦斯管惹禍。圖／翻攝畫面
嘉義縣治所在地祥和三路傳火警，疑開挖管線壓壞瓦斯管惹禍。圖／翻攝畫面
嘉義縣治所在地祥和三路傳火警，消防人員疏散居民及時撲滅火勢，仍於現場警戒。圖／翻攝畫面
嘉義縣治所在地祥和三路傳火警，消防人員疏散居民及時撲滅火勢，仍於現場警戒。圖／翻攝畫面

嘉義 瓦斯外洩

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