嘉縣挖管線工程驚傳瓦斯管壓斷 地面火焰竄燒3層樓高

嘉義縣治所在地祥和三路今天下午傳出火警，路過民眾發現大火從施工地面上竄出近3層樓高，縣消防局獲報出動6車、12人到場灌救，火勢旋即撲滅，未傳出人員傷亡，初步了解瓦斯管遭崩落土石壓斷引發，詳細事故原因調查中。

縣消防局表示，今天下午3點57分接獲報案，民眾說現場地面出現很大火勢，懷疑是瓦斯外洩，立即派人車到場，火焰的高度一度竄燒至3層樓的高度，進行現場封鎖協助民眾撤離，聯絡瓦斯公司將上下游瓦斯截斷，在沒有瓦斯洩漏風險後，將火勢撲滅，經由瓦斯偵測器偵測目前確認完全沒有外洩疑慮。