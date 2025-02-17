龍發堂違法收容4精神病患 高市衛生局裁罰6萬元

高雄路竹龍發堂8年前爆發痢疾和肺結核群聚，遭衛生局強制解散，收容387位住民另覓療養院所安置，其中27人又跑回龍發堂，期間甚至傳出法師施暴、虐待，被檢警查獲。衛生局回應，今年1月稽查龍發堂仍有4人未安置，依違反精神衛生法裁罰6萬元。

龍發堂2017年10月爆發阿米巴痢疾及肺結核疫情，翌年衛生局強制將生活大樓堂眾移出到合法立案機構收治。為防龍發堂再收容住民，分別在2018年稽查24次、2019年稽查16次、2020年稽查14次、2021年稽查13次、2022年稽查13次、2023年稽查15次、2024年稽查12次。

據以往龍發堂工作人員透露，部分住民被移出後，家人不聞不問，有的家屬經濟不佳，也有的是家屬繳一筆錢給堂方，讓住民老死在那邊，突然面臨解散狀況，家人也不想管了，等於是被遺棄一群人，只好又跑回龍發堂。

衛生局表示，前年8月接獲警方通知，龍發堂發生管理幹部「心秋法師」涉不當對待收容人，隨即前往稽查，發現有住民遭鐵鍊綑、關在地下室長達4個月，依違反精神衛生法第18條第1項第2款規定處新台幣3萬元罰鍰，立即啟動安置作業。

衛生局說明，原先27名個案皆屬精神病患，必須被收容在專業安置機構，每個人狀況複雜，除依據戶籍所在地尋找社福單位安置，至於所需費用，從住民領身障手冊補助支付，不夠再由地方政府負擔。