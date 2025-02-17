快訊

柯爸逝世享耆壽94歲 醫推測「半年無效醫療」是為了等柯文哲出看守所

外資敲進247億 ！竟買超「這檔」逾4萬張 還大買台積電、鴻海

認有羈押必要！陳怡君涉詐百萬交保 士檢今提起抗告

聽新聞
0:00 / 0:00

龍發堂違法收容4精神病患 高市衛生局裁罰6萬元

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

高雄路竹龍發堂8年前爆發痢疾和肺結核群聚，遭衛生局強制解散，收容387位住民另覓療養院所安置，其中27人又跑回龍發堂，期間甚至傳出法師施暴、虐待，被檢警查獲。衛生局回應，今年1月稽查龍發堂仍有4人未安置，依違反精神衛生法裁罰6萬元。

龍發堂2017年10月爆發阿米巴痢疾及肺結核疫情，翌年衛生局強制將生活大樓堂眾移出到合法立案機構收治。為防龍發堂再收容住民，分別在2018年稽查24次、2019年稽查16次、2020年稽查14次、2021年稽查13次、2022年稽查13次、2023年稽查15次、2024年稽查12次。

據以往龍發堂工作人員透露，部分住民被移出後，家人不聞不問，有的家屬經濟不佳，也有的是家屬繳一筆錢給堂方，讓住民老死在那邊，突然面臨解散狀況，家人也不想管了，等於是被遺棄一群人，只好又跑回龍發堂。

衛生局表示，前年8月接獲警方通知，龍發堂發生管理幹部「心秋法師」涉不當對待收容人，隨即前往稽查，發現有住民遭鐵鍊綑、關在地下室長達4個月，依違反精神衛生法第18條第1項第2款規定處新台幣3萬元罰鍰，立即啟動安置作業。

衛生局說明，原先27名個案皆屬精神病患，必須被收容在專業安置機構，每個人狀況複雜，除依據戶籍所在地尋找社福單位安置，至於所需費用，從住民領身障手冊補助支付，不夠再由地方政府負擔。

衛生局強調，去年底精神衛生法修法後，非依法設立精神照護機構不可收容病人住宿，立即函文龍發堂告知依法轉介安置個案，未料，今年1月6日至龍發堂稽查發現仍留宿4名精神疾病患者，依違反精神衛生法第21條第4項裁罰龍發堂負責人6萬元，並將持續稽查、協助安置，以保障精神個案權利。

曾收容逾500名精神障礙患者的高雄龍發堂，8年前曾爆出傳染病群聚，事隔多年，又傳出管理幹部拘禁、虐待收容人。記者張議晨／翻攝
曾收容逾500名精神障礙患者的高雄龍發堂，8年前曾爆出傳染病群聚，事隔多年，又傳出管理幹部拘禁、虐待收容人。記者張議晨／翻攝

精神疾病 肺結核 衛生局 身障 龍發堂

延伸閱讀

高市左營區緯六路 2月19日起全面封閉施工

高雄龍發堂再傳不當對待住民 法師遭控綁鐵床4月逼就範

拉阿魯哇族聖貝祭登場 高市桃源蓮池潭展現原民文化魅力

高市基層農會選舉 後續要選理事長與總幹事

相關新聞

嘉縣挖管線工程驚傳瓦斯管壓斷 地面火焰竄燒3層樓高

嘉義縣治所在地祥和三路今天下午傳出火警，路過民眾發現大火從施工地面上竄出近3層樓高，縣消防局獲報出動6車、12人到場灌救...

嘉義縣治特區氣爆火焰衝3公尺高 紅綠燈線路燒毀

嘉義縣治特區太保市祥和三路與太保三路口今天下午發生瓦斯氣爆事件，因施作自來水工程引起瓦斯外洩爆燃，現場無人受傷，僅路口紅...

龍發堂違法收容4精神病患 高市衛生局裁罰6萬元

高雄路竹龍發堂8年前爆發痢疾和肺結核群聚，遭衛生局強制解散，收容387位住民另覓療養院所安置，其中27人又跑回龍發堂，期...

影／大貨車駕駛右轉竟擦撞廟宇 屋簷彩繪掉落

屏東縣潮州警分局今上午9點多接獲報案，潮州鎮彭城路與彭城二巷口發生車禍，52歲大貨車駕駛龍男，巷口右轉時竟擦撞到福德宮廟...

影／白天衝合歡山武嶺放煙火遭逮 後車廂如行動煙火庫

合歡山是全台首座國際暗空公園，且位居太魯閣國家公園內，禁止燃放煙火，卻仍有民眾以身試法。昨清晨有一對男女專程上山放煙火，...

新北微禿男超市偷火鍋料 遭逮赫見竟用麥克筆塗黑額頭

新北市74歲陳男昨天至永和區1間超市偷了1盒火鍋料，藏於背包內準備離開時，被店員發現後將攔下報警。警方到場認出陳男去年底...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。