王世堅被追撞畫面曝光！男起步連撞2車「只記得要右轉」

民進黨立委王世堅今午在台北市大同區出車禍，一輛汽車路邊起步時不慎碰撞王的座車，又擦撞另輛汽車，事故導致3車暫停路邊，所幸未釀人員傷亡，確切事故原因及肇事責任待釐清。

據悉，王世堅今午獨自駕車跑私人行程，下午3時許在大同區重慶北路三段上直行，行經一處路口時，先禮讓巷內駛出的車輛，準備起步向前時，將車輛暫停路口的50歲張姓男子駕車起步，向左前行時與王世堅車輛發生碰撞，又向右滑行，擦撞40歲莊姓男子所停汽車。

整起事故波及3車，所幸無人受傷；回憶事故過程，張男僅稱「只記得準備右轉，就撞到了」；員警到場後發現，張男及莊男所駕車輛停放處皆有畫設紅線。