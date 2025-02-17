高雄男疑遭人酒後言語挑釁 涉持瓦斯槍托攻擊送辦

張姓男子今天凌晨步行經過高雄小港區一間店家前，疑遭陳姓男子酒後言語挑釁，涉嫌持瓦斯槍托攻擊陳男頭部致傷，訊後被依傷害罪嫌函送，另遭依社維法移送高雄地院簡易庭裁處。

高雄市警察局小港分局警員今天凌晨2時30分獲報，指康莊路與永順街疑似有人持槍滋事，到場發現43歲陳男倒臥路邊，經查為陳男遭人持疑似槍枝並用槍托攻擊頭部致擦挫傷，送醫救治無大礙。

警方表示，隨後組成專案小組並擴大調閱現場及周邊監視器，發現32歲張男涉嫌攻擊後開車逃逸，循線在清晨5時許於新興區五福二路段將張男帶返釐清案情。

警方指出，張男稱不認識陳男，是因陳男酒後言語挑釁，一時氣不過才取出包內槍枝朝對方出手攻擊。專案小組隨後到張男位在小港區松南街某大樓租屋處，於房內取出涉案瓦斯BB槍1枝，經初步鑑定不具殺傷力。

警方表示，全案訊後依傷害罪嫌函送高雄地檢署偵辦，另張男涉無正當理由攜帶瓦斯槍致生危害，將依違反社會秩序維護法第65條攜帶類似真槍之玩具槍，移送高雄地方法院簡易庭裁處。

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