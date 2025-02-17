快訊

不捨姊姊大S！小S二度發文「3字」洩思念 網見這照片全看哭了

人物側寫／「228失去父親，我不要再失去兒子」 柯爸曾反對柯文哲從政

高雄男疑遭人酒後言語挑釁 涉持瓦斯槍托攻擊送辦

中央社／ 高雄17日電

張姓男子今天凌晨步行經過高雄小港區一間店家前，疑遭陳姓男子酒後言語挑釁，涉嫌持瓦斯槍托攻擊陳男頭部致傷，訊後被依傷害罪嫌函送，另遭依社維法移送高雄地院簡易庭裁處。

高雄市警察局小港分局警員今天凌晨2時30分獲報，指康莊路與永順街疑似有人持槍滋事，到場發現43歲陳男倒臥路邊，經查為陳男遭人持疑似槍枝並用槍托攻擊頭部致擦挫傷，送醫救治無大礙。

警方表示，隨後組成專案小組並擴大調閱現場及周邊監視器，發現32歲張男涉嫌攻擊後開車逃逸，循線在清晨5時許於新興區五福二路段將張男帶返釐清案情。

警方指出，張男稱不認識陳男，是因陳男酒後言語挑釁，一時氣不過才取出包內槍枝朝對方出手攻擊。專案小組隨後到張男位在小港區松南街某大樓租屋處，於房內取出涉案瓦斯BB槍1枝，經初步鑑定不具殺傷力。

警方表示，全案訊後依傷害罪嫌函送高雄地檢署偵辦，另張男涉無正當理由攜帶瓦斯槍致生危害，將依違反社會秩序維護法第65條攜帶類似真槍之玩具槍，移送高雄地方法院簡易庭裁處。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

傷害罪 槍枝

延伸閱讀

北漂人的心聲！回高雄像辦婚禮「臨演人生」尋找答案

高雄救護車載病患鳴笛闖紅燈 女駕駛未禮讓攔腰撞上

高雄將停水55小時 水塔只夠用1天、商家憂停水被迫歇業

高雄大規模停水55小時 里長擔心長輩沒上網難因應

相關新聞

影／白天衝合歡山武嶺放煙火遭逮 後車廂如行動煙火庫

合歡山是全台首座國際暗空公園，且位居太魯閣國家公園內，禁止燃放煙火，卻仍有民眾以身試法。昨清晨有一對男女專程上山放煙火，...

新北微禿男超市偷火鍋料 遭逮赫見竟用麥克筆塗黑額頭

新北市74歲陳男昨天至永和區1間超市偷了1盒火鍋料，藏於背包內準備離開時，被店員發現後將攔下報警。警方到場認出陳男去年底...

影／大貨車駕駛右轉竟擦撞廟宇 屋簷彩繪掉落

屏東縣潮州警分局今上午9點多接獲報案，潮州鎮彭城路與彭城二巷口發生車禍，52歲大貨車駕駛龍男，巷口右轉時竟擦撞到福德宮廟...

民眾武嶺偷放煙火 警當場查獲開罰

合歡山武嶺地區有民眾違規燃放鞭炮，經警方追查，在其車輛後車廂查獲煙火殘骸，當場依法開罰1500元。太魯閣國家公園管理處統...

高雄救護車載病患鳴笛闖紅燈 女駕駛未禮讓攔腰撞上

高雄市吳姓男子今天上午10時37分許駕駛民間救護車搭載病患前往醫院，吳男沿路鳴笛在十全路二路闖路口紅燈，陳姓女子駕車駛過...

新北男闖紅燈又無照被開 突抓狂襲警被大外割撂倒

新北市67歲李男昨天騎機車行經淡水區中正路時闖紅燈，行駛在後方的警車見狀上前攔停。當警方正製單舉發時，李男竟突然情緒失控...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。