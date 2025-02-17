高雄男疑遭人酒後言語挑釁 涉持瓦斯槍托攻擊送辦
張姓男子今天凌晨步行經過高雄小港區一間店家前，疑遭陳姓男子酒後言語挑釁，涉嫌持瓦斯槍托攻擊陳男頭部致傷，訊後被依傷害罪嫌函送，另遭依社維法移送高雄地院簡易庭裁處。
高雄市警察局小港分局警員今天凌晨2時30分獲報，指康莊路與永順街疑似有人持槍滋事，到場發現43歲陳男倒臥路邊，經查為陳男遭人持疑似槍枝並用槍托攻擊頭部致擦挫傷，送醫救治無大礙。
警方表示，隨後組成專案小組並擴大調閱現場及周邊監視器，發現32歲張男涉嫌攻擊後開車逃逸，循線在清晨5時許於新興區五福二路段將張男帶返釐清案情。
警方指出，張男稱不認識陳男，是因陳男酒後言語挑釁，一時氣不過才取出包內槍枝朝對方出手攻擊。專案小組隨後到張男位在小港區松南街某大樓租屋處，於房內取出涉案瓦斯BB槍1枝，經初步鑑定不具殺傷力。
警方表示，全案訊後依傷害罪嫌函送高雄地檢署偵辦，另張男涉無正當理由攜帶瓦斯槍致生危害，將依違反社會秩序維護法第65條攜帶類似真槍之玩具槍，移送高雄地方法院簡易庭裁處。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言