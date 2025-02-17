王世堅出車禍！今跑行程座車遭撞 民眾目擊拍照

將車輛暫停路口的50歲張姓男子駕車起步，向左前行時與王世堅車輛發生碰撞，又向右滑行，擦撞40歲莊姓男子所停汽車。記者李隆揆／翻攝

民進黨立委王世堅今午在台北市大同區重慶北路上出車禍，民眾目擊拍照上傳網路，引發關注，據悉王世堅是在跑私人行程時，座車遭鄰車從左後方碰撞，事故未釀傷亡，詳細案情有待釐清。

【中央社／台北17日電】

台北市大同區今天下午發生3車連撞事故，據了解有1輛汽車正從哈密街56巷右轉至路口，不慎碰撞到民進黨立委王世堅的座車，所幸無人受傷，肇因仍待查。

據了解，今天下午3時許，台北市警察局大同分局重慶北路派出所對面發生3車追撞車禍，所幸無人受傷。

案發當時，有1輛轎車正從哈密街56巷口右轉，不慎擦撞到王世堅的座車，衝撞力道造成王世堅的座車再追撞前方車輛，造成車輛受損。

目前警方正在處理事故和製作筆錄中，詳細肇責待後續調查釐清。

王世堅稍早也在臉書發文表示，「謝謝各位關心，阿堅人沒事!」