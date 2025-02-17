聽新聞
0:00 / 0:00
王世堅出車禍！今跑行程座車遭撞 民眾目擊拍照
民進黨立委王世堅今午在台北市大同區重慶北路上出車禍，民眾目擊拍照上傳網路，引發關注，據悉王世堅是在跑私人行程時，座車遭鄰車從左後方碰撞，事故未釀傷亡，詳細案情有待釐清。
【中央社／台北17日電】
台北市大同區今天下午發生3車連撞事故，據了解有1輛汽車正從哈密街56巷右轉至路口，不慎碰撞到民進黨立委王世堅的座車，所幸無人受傷，肇因仍待查。
據了解，今天下午3時許，台北市警察局大同分局重慶北路派出所對面發生3車追撞車禍，所幸無人受傷。
案發當時，有1輛轎車正從哈密街56巷口右轉，不慎擦撞到王世堅的座車，衝撞力道造成王世堅的座車再追撞前方車輛，造成車輛受損。
目前警方正在處理事故和製作筆錄中，詳細肇責待後續調查釐清。
王世堅稍早也在臉書發文表示，「謝謝各位關心，阿堅人沒事!」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言