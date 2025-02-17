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影／白天衝合歡山武嶺放煙火遭逮 後車廂如行動煙火庫

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

合歡山是全台首座國際暗空公園，且位居太魯閣國家公園內，禁止燃放煙火，卻仍有民眾以身試法。昨清晨有一對男女專程上山放煙火，被巡邏員警攔獲，後車廂還載有一堆鞭炮和煙火，猶如行動煙火庫，令人傻眼，警方依法開罰1500元。

合歡山海拔逾3000公尺，位居太魯閣國家公園內，且因幾無光害，觀星品質優良，獲國際認證成為台灣首座、亞洲第3座國際暗空公園，也因高山生態環境脆弱，受損難回復，明令禁止燃放鞭炮、煙火、炊煮、烤肉、亂丟垃圾等。

但有民眾在Threads上分享，昨清晨有民眾竟一大早在武嶺地區放煙火，並表示放煙火的民眾被警察追；而影片中，煙火爆裂聲此起彼落，雖然是白天，仍可看見璀璨花火在空中綻放，誇張行徑令網友傻眼，紛紛直呼「抓到應該要重罰」。

對此，太魯閣國家公園及警方也證實確有此事，保七總隊第九大隊表示，昨清晨6時許，隊上員警在武嶺地區巡邏守望，聽見有施放煙火聲，立刻循線盤查取締，攔查一輛銀色轎車，車上民眾坦承放煙火，也從其車內發現許多煙火，依法開罰。

據了解，施放煙火的是一對年約30歲的男女，兩人是從台中開車上到合歡山武嶺，而後車廂載有一堆鞭炮和煙火，小至仙女棒、沖天炮，大到霹靂炮、煙火筒等一應俱全，猶如行動煙火庫，令人傻眼。

太魯閣國家公園管理處也表示，由於有及時攔獲行為人，該處同仁及警方當場依「太魯閣國家公園區域內之禁止事項」第8點開罰1500元，再次呼籲民眾共同維護高山生態環境，勿觸法，後續將聯合警方加強巡邏取締，並增加宣導告示牌。

昨清晨有民眾在合歡山武嶺違規施放煙火，被員警攔獲，後車廂還載有一堆鞭炮和煙火，猶如行動煙火庫。圖／保七第九大隊提供
昨清晨有民眾在合歡山武嶺違規施放煙火，被員警攔獲，後車廂還載有一堆鞭炮和煙火，猶如行動煙火庫。圖／保七第九大隊提供
昨清晨有民眾在合歡山武嶺違規施放煙火，雖然是白天，仍可清楚看間璀璨花火在空中迸放。圖／翻攝自Threads@yunnn_1224授權影片
昨清晨有民眾在合歡山武嶺違規施放煙火，雖然是白天，仍可清楚看間璀璨花火在空中迸放。圖／翻攝自Threads@yunnn_1224授權影片

合歡山 太魯閣國家公園 武嶺

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