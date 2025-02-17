新北微禿男超市偷火鍋料 遭逮赫見竟用麥克筆塗黑額頭

新北市74歲陳男昨天至永和區1間超市偷了1盒火鍋料，藏於背包內準備離開時，被店員發現後將攔下報警。警方到場認出陳男去年底也在同超市以相同手法偷啤酒，此次為了避人耳目，還在前額禿頭上以麥克筆塗黑佯裝頭髮，詢後被依竊盜罪送辦。

據了解，住在永和區的74歲陳姓男子，去年12月底至永和區永貞路1間超市竊取啤酒。陳男昨天再度來到同一間超市，為了隱藏自己前額禿髮的特徵，竟以黑色麥克筆將前額塗黑偽裝成真髮。

陳男在超市內閒晃許酒後，拿了貨架上1盒價值45元的北海翅火鍋料，趁無人注意之際藏進隨身的斜背包內。但陳男偷竊過程早已被店員發現，店員不動聲色等陳男未結帳步出店外之際將他攔下並報警處理。