民眾武嶺偷放煙火 警當場查獲開罰

合歡山武嶺地區有民眾違規燃放鞭炮，經警方追查，在其車輛後車廂查獲煙火殘骸，當場依法開罰1500元。太魯閣國家公園管理處統計，去年2024年開罰5件、今年目前1件，同時呼籲民眾，在國家公園非法燃放煙火，恐遭罰鉅額罰鍰，還要負刑事責任，勿以身試法。

太管處副處長林忠杉表示，昨天凌晨6時許，有民眾在太魯閣國家公園武嶺違法施放煙火，當時正在執勤的保安警察第七總隊第九大隊員警、太管處人員發現煙火，立即前往盤查取締，在台14甲公路發現可疑車輛，上前盤查發現車輛後車廂塞滿煙火殘骸，駕駛也承認有燃放煙火。

林忠杉指出，依照「國家公園法」第13條「太魯閣國家公園公告禁止事項」規定，於園區內燃放鞭炮、煙火、冥紙及其他危害公眾安全物品，可開罰1500元至3000元。去年截至目前開罰的6件，皆都為初犯裁處1500元，第二次起裁處3000元；警方當下即開具舉發單依法告發，並要求駕駛清理煙火殘骸等廢棄物。

太管處表示，2021年5月發生玉山森林大火，當時的林務局提出民事求償近2.3億元；在國家公園內非法燃放煙火恐引起森林火災，不僅會面對鉅額罰款，還有天價的民事求償及刑事責任，依「森林法」失火燒毀森林者，可處2年以下有期徒刑、拘役或科30萬以上罰金。