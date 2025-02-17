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高雄救護車載病患鳴笛闖紅燈 女駕駛未禮讓攔腰撞上

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市吳姓男子今天上午10時37分許駕駛民間救護車搭載病患前往醫院，吳男沿路鳴笛在十全路二路闖路口紅燈，陳姓女子駕車駛過未禮讓，攔腰撞上救護車，所幸雙方及病患均未受傷，陳因未禮讓救護車，吞下3600元罰單

三民一警分局調查，吳男（42歲）當時駕駛救護車搭載病患沿十全二路西往東直行，陳姓女子（29歲）駕車沿博愛一路北往南向直行，吳男駕救護車鳴笛示警過往人車，車子駛至路中央時，陳女未注意當場撞上救護車。

警方獲報到處處理，所幸雙方及病患皆未受傷，經施以酒測，無人有酒駕行為，初步研判陳女未禮讓救護車先行肇禍，詳細肇責由交通大隊鑑定分析。

另陳女未禮讓救護車部分，涉違反道路交通管理處罰條例第45條第2項「聞消防車、救護車警號，不立即避讓者」，可處3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照，警方將對陳女違規部分一併予以製單舉發。

高雄市吳姓男子今天上午10時37分許駕民間救護車搭載病患前往醫院，沿路鳴笛在十全路二路闖路口紅燈，陳姓女子駕車駛過未禮讓，攔腰撞上，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄市吳姓男子今天上午10時37分許駕民間救護車搭載病患前往醫院，沿路鳴笛在十全路二路闖路口紅燈，陳姓女子駕車駛過未禮讓，攔腰撞上，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄市吳姓男子今天上午10時37分許駕民間救護車搭載病患前往醫院，沿路鳴笛在十全路二路闖路口紅燈，陳姓女子駕車駛過未禮讓，攔腰撞上，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄市吳姓男子今天上午10時37分許駕民間救護車搭載病患前往醫院，沿路鳴笛在十全路二路闖路口紅燈，陳姓女子駕車駛過未禮讓，攔腰撞上，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄市吳姓男子今天上午10時37分許駕民間救護車搭載病患前往醫院，沿路鳴笛在十全路二路闖路口紅燈，陳姓女子駕車駛過未禮讓，攔腰撞上，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄市吳姓男子今天上午10時37分許駕民間救護車搭載病患前往醫院，沿路鳴笛在十全路二路闖路口紅燈，陳姓女子駕車駛過未禮讓，攔腰撞上，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄市吳姓男子今天上午10時37分許駕民間救護車搭載病患前往醫院，沿路鳴笛在十全路二路闖路口紅燈，陳姓女子駕車駛過未禮讓，攔腰撞上，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄市吳姓男子今天上午10時37分許駕民間救護車搭載病患前往醫院，沿路鳴笛在十全路二路闖路口紅燈，陳姓女子駕車駛過未禮讓，攔腰撞上，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝

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