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新北男闖紅燈又無照被開 突抓狂襲警被大外割撂倒

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市67歲李男昨天騎機車行經淡水區中正路時闖紅燈，行駛在後方的警車見狀上前攔停。當警方正製單舉發時，李男竟突然情緒失控，猛力衝撞警員並企圖攻擊，一旁警戒的警員立即以大外割將李男壓制逮捕。詢後將李男依妨害公務現行犯送辦。

據了解，淡水分局王經堯及警員吳宗祐，昨天上午9時許開警車巡邏行經淡水區中正路時，發現前方1輛機車闖紅燈，警方立即鳴笛上前將騎機車的67歲李男攔下並開立闖紅燈罰單舉發，但李男拒簽拒收闖紅燈告發單。警員吳宗祐開單時發現李男無照，隨即告知李男還要再開無照駕駛罰單時，李男頓時情緒失控，突然衝撞吳員並企圖攻擊。

在旁警戒的警員王經堯見狀立即上前制止並以大外割將李男壓制在地，隨後依妨害公務現行犯逮捕，詢後將李男依妨害公務罪嫌移送士林地檢署偵辦。

李男(紅圈處)在警車前闖紅燈。記者黃子騰／翻攝
李男(紅圈處)在警車前闖紅燈。記者黃子騰／翻攝
李男突抓狂攻擊警員。記者黃子騰／翻攝
李男突抓狂攻擊警員。記者黃子騰／翻攝

妨害公務 淡水 闖紅燈

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