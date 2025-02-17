新北男闖紅燈又無照被開 突抓狂襲警被大外割撂倒

新北市67歲李男昨天騎機車行經淡水區中正路時闖紅燈，行駛在後方的警車見狀上前攔停。當警方正製單舉發時，李男竟突然情緒失控，猛力衝撞警員並企圖攻擊，一旁警戒的警員立即以大外割將李男壓制逮捕。詢後將李男依妨害公務現行犯送辦。

據了解，淡水分局王經堯及警員吳宗祐，昨天上午9時許開警車巡邏行經淡水區中正路時，發現前方1輛機車闖紅燈，警方立即鳴笛上前將騎機車的67歲李男攔下並開立闖紅燈罰單舉發，但李男拒簽拒收闖紅燈告發單。警員吳宗祐開單時發現李男無照，隨即告知李男還要再開無照駕駛罰單時，李男頓時情緒失控，突然衝撞吳員並企圖攻擊。