老人友過世懊悔沒能相送 騎車散心迷途百公里警及時救助

高雄市美濃區81歲鍾姓老人得知老友逝世心情很沮喪，昨天下午兩點騎機車外出散心，結果越騎越遠一直沒回家，家人擔心報警，台南麻豆警方獲報參與協尋，晚間在省道台1線官田區發現老人正騎著機車攔下，經查老人在台3線、台1線迷途繞路已騎了100多公里，還好及時發現沒發生意外。

家屬表示，老人家因老朋友相繼凋零，平時心情常感鬱悶，去年底又有一老友逝世，因家屬簡單辦理後事未對外發布，後來他輾轉得知已來不及親赴告別式相送。此事讓他陷入憂鬱情緒，想要騎乘機車外出散心。

警方指出，老人昨天下午說要北上找遠住嘉義市女兒，機車外出可能路況不熟，沿途台3線、台1線多次徘徊，家人在遍尋不著、心急如焚情況下，趕緊求助。

麻豆警分局說，官田分駐所員警積極運用警察局監視器系統，從老翁的車行軌跡研判，預判可能的行經路線，派遣巡邏警力沿線協尋，在特定點設下攔截點，最後由所長黃顯超、警員蘇子滐、高家凱於6點多在台1線官田工業區前路口發現。

警方說，當下老人說騎車累了、已不知身在何處，趕緊載老人回官田所照顧，並提供溫水及熱湯麵讓老翁暖身果腹，通知心急如焚的家屬將老翁接回，家屬對員警積極協助頻頻道謝。