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意外頻傳！台22線旗楠公路每年800件車禍 六成是大學生

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導

北高雄台22線旗楠公路串連5所大學、7個校區，連接S廊帶和醫學中心，每日通勤學生數量多，市府雖規劃捷運紫線滿足交通需求，但短時間無法動工之下，沿路近3年，每年發生超過800件交通事故，逾六成是學生騎士，而沿線公車數量少，民代要求另開闢學園專線公車，鼓勵學生搭乘，降低交通事故發生率。

台22線是北高雄大學校區主要聨外道路，全長34.3公里，起點於楠梓區中埔，終至屏東縣高樹市區，包括旗楠公路、橫山路、深水路等路段，橫跨8個行政區，行經高雄大學、義守大學醫學院、樹德科技大學、高科大燕巢校區、高師大燕巢校區，每日相當多通勤學生，沿途也有楠梓車站、義大醫院、社會局仁愛之家等地，交通量龐大。

據統計，台22線2022年到2024年，分別發生859、826、806件交通事故，市議員李雅芬表示，近年事故對象過半數都是學生，占比超過6成，市府開闢更多「學園專線公車」，搭配TPASS 通勤399月票，鼓勵學生搭乘，降低交通事故發生率。燕巢區深水國小警衛說，半年內目睹3件高師大學生騎車自摔事故，「台22線交通事故很常見！」

交通大隊表示，以樹德科大正門前的台22線橫山路為例，2022年到2024年共發生232件交通事故，其中56件對象為青年，比例為2成4，學生前3名肇事原因為未保安全距離、未保安全間隔、未注意車前狀況。

高雄捷運規劃高鐵右昌學園線（紫線）串連上述大學，加上高醫大、文藻大學共7所大學9處校區形成「高雄學園」，連結科技S廊帶和3處醫學中心，行經6個行政區，全長36公里，雖預估服務近83萬人口，但目前仍在可行性評估階段，且因經費考量，初步財務可行路段僅有25.8 公里至樹德科大，無法銜接高師大、高科大。

高科大燕巢校區校安中心表示，平時有往返建工校區的學生專車每日8趟，但仍有不少住宿生會騎機車到周圍市區，學生最常發生路途中與大車碰撞的事故；高師大表示，每日安排往返和平、燕巢校區共29個班次，每日進入燕巢校區公車有5線，來往近40個班次，近年事故率持續下降，會加強鼓勵學生搭乘大眾運輸工具。

交通局表示，目前台22線有7路公車平日42班次、假日25班次，尖峰班距約25分鐘，每日運量約1311人，另外有E04、8023、E09、E10等路線經過鄰近校區，公車服務尚稱完善，此外近3年燕巢區台22共4件A1交通事故，其中對象並無大專院校學生，市府會持續輔導台22線各校作好交通安全宣導，尤其加強機車防禦駕駛。

北高雄台22線旗楠公路串連5所大學、7個校區，沿路近3年，每年發生超過800件交通事故，超過6成是學生騎士釀禍。記者宋原彰／攝影
北高雄台22線旗楠公路串連5所大學、7個校區，沿路近3年，每年發生超過800件交通事故，超過6成是學生騎士釀禍。記者宋原彰／攝影
北高雄台22線旗楠公路串連5所大學、7個校區，沿路近3年，每年發生超過800件交通事故，超過6成是學生騎士釀禍。記者宋原彰／攝影
北高雄台22線旗楠公路串連5所大學、7個校區，沿路近3年，每年發生超過800件交通事故，超過6成是學生騎士釀禍。記者宋原彰／攝影

交通事故 公車 醫學中心

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