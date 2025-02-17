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影／台88車禍婦人下車察看遭撞飛對向 隨即遭3車輾過頭部重創
高雄屏東台88快速道路，昨16日深夜車禍，54歲張女先與前方車輛張男發生車禍，張男、張女下車放交通錐，一旁等警方到場，兩人突遭後方汽車撞上，張男輕傷、張女撞飛對向車道遭行經車輛二度輾壓，頭部與腳部幾被壓扁，她受創嚴重當場死亡。
警方調查，16日晚間10點11分，台88線15.5公里西向往高雄發生車禍，現場是兩輛汽車追撞，兩車駕駛張男、張女，在擺放完三角警示牌，在分隔旁等待時，遭後方39歲李駕駛汽車閃避不及撞上，張女遭撞飛到對向車道，被行經車輛多次撞擊，當場無生命跡象；另名駕駛張男手部輕傷，現場駕駛酒測值均為零。
有目擊者稱遭死者遭撞斷三截。警方澄清，死者頭部、腳部遭汽車壓過，並沒有屍首分離；警方表示，現場採集相關跡證，東向車道有3名駕駛人到案，警方持續調閱監視器以釐清事故肇事責任。死者張女住高雄，設籍在屏東縣，警方通知家屬到案，今上午會同檢方相驗。
警方提醒，駕駛人在快速道路發生事故時，應立即開啟警示燈，評估環境安全後再擺放三角警示標誌，並迅速撤離至安全地帶，同時撥打110報案，避免發生二次事故。另行駛快速道路勿超速行駛，注意車前狀況，確保行車安全。
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