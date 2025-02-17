遭後車追撞失控整車翻轉180度 台65清晨車禍釀2傷
新北市台65線快速道路今天上午發生追撞車禍。28歲潘男開車行經台65線2.1公里處往五股方向時，不慎追撞前方31歲何男轎車。何男轎車被撞後失控翻轉180度停在車道上，雙方酒測值為0均輕微擦挫傷無大礙。車禍原因及肇責歸屬仍待警方調查釐清。
新莊分局今天上午7時許接獲報案，台65線快速道路2.1K往五股方向新莊路段發生交通事故。警方獲報到場發現潘姓駕駛擦挫傷不願就醫，何姓駕駛膝蓋挫傷由救護車送往衛福部台北醫院，雙方酒測值均為0。
據了解肇事的28歲潘男開車沿新莊區台65直行往五股方向行駛至肇事地時，不慎追撞前方何男駕駛的轎車，導致何男車輛失控翻轉180度橫跨兩車道，所幸並未波及其他人車。現場在警方採證測繪後於8時25分排除恢復通行。
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