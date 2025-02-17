遭後車追撞失控整車翻轉180度 台65清晨車禍釀2傷

新北市台65線快速道路今天上午發生追撞車禍。28歲潘男開車行經台65線2.1公里處往五股方向時，不慎追撞前方31歲何男轎車。何男轎車被撞後失控翻轉180度停在車道上，雙方酒測值為0均輕微擦挫傷無大礙。車禍原因及肇責歸屬仍待警方調查釐清。

新莊分局今天上午7時許接獲報案，台65線快速道路2.1K往五股方向新莊路段發生交通事故。警方獲報到場發現潘姓駕駛擦挫傷不願就醫，何姓駕駛膝蓋挫傷由救護車送往衛福部台北醫院，雙方酒測值均為0。