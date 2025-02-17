快訊

人類首見！半馬衝進57分 烏干達長跑好手打破世界紀錄

10萬劑流感疫苗周四開打 疾管署曝這縣市配到1.5萬劑最多

NBA／柯瑞「Logo shot」奪MVP 俠客隊全明星賽登頂

春節連假加班時間回家吃飯 基市少年隊長拔官函送法辦

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市警察局原少年警察隊長張豫立，今年農曆春節前涉嫌簽「超勤」後，又回家用餐才返回值班。市警局督察科調查後，認有浮報加班費疑慮，依詐欺罪嫌將全案函送法辦。市警局今也公布，張豫立改任非主管職務，調任市警局警務參。

張豫立接任少年隊長的前一個職務是交通警察隊長，基隆市長謝國樑上任後，推動行人友善政策，積極規畫勤務配合執行，受時任警察局長翁群能倚重。

少年警察隊周姓小隊長去年傳出涉貪，遭檢方查辦聲押准後，翁群能將張豫立調任少年隊長，期許張進行內部整頓。

與張結識多年的警局人員說，張豫立做事本來就比較細膩，同仁難免覺得要求變多。加上上級指示「整頓」，可能因此引發不滿，才會被人檢舉勤務造假。春節前的勤務紀錄被質疑造假，張豫立說，是他自己不小心，謝謝關心，未再多談。

市警局接獲檢舉後，督察人員展開調查，初步認定張豫立有涉嫌詐領超勤加班費疑慮，決定先調任警務參，並依詐欺罪嫌將張函送基隆地檢署偵辦。

市警局表示，員警涉及違法違紀案件，一定依法嚴查究責，不掩飾、不庇縱、不護短，杜絕員警風紀案件發生，維護警察整體優良形象。未來會再視檢方調查張案結果，據以決定懲處方式。

基隆市警察局少年警察隊長張豫立涉嫌浮報加班費，被依詐欺罪嫌函送法辦。市警局今公布，將張調任市警局警務參。聯合報系資料照片
基隆市警察局少年警察隊長張豫立涉嫌浮報加班費，被依詐欺罪嫌函送法辦。市警局今公布，將張調任市警局警務參。聯合報系資料照片

加班費 警察

延伸閱讀

影／藍反制罷免林沛祥 民團今發動罷免基隆綠這4名議員

影／民進黨發動大罷免 趙少康：勞民傷財

基捷話題熱延伸至市長選舉 預料2026仍是攻防焦點

排水溝破洞威脅行人 基市先做警示再施工改善

相關新聞

春節連假加班時間回家吃飯 基市少年隊長拔官函送法辦

基隆市警察局原少年警察隊長張豫立，今年農曆春節前涉嫌簽「超勤」後，又回家用餐才返回值班。市警局督察科調查後，認有浮報加班...

成大副校長被爆出軌 妻「揪4疑雲」力挺清白：他被設計了

國立成功大學副校長陳鴻震被周刊拍到疑似出軌，與身穿皮衣、高筒靴的高姓女子在台北市一家餐酒館共進晚餐，互動親密...

勇鷹高教機墜海事故 飛官林瑋今出院返家休息

台東志航基地一架勇鷹高教機15日在台東都蘭外海失事墜落，少校訓練官林瑋跳傘獲救，送醫後留院2天觀察，今早在家人陪同下低調...

獨／新光氣爆後 櫃位商求生 紛開始在周圍找店面

新光三越發生氣爆，因為大樓封鎖，櫃位無法再營業，房仲業者表示，包括精品、糕點等櫃位的業者已經開始在百貨公司附近尋找店面，...

遭後車追撞失控整車翻轉180度 台65清晨車禍釀2傷

新北市台65線快速道路今天上午發生追撞車禍。28歲潘男開車行經台65線2.1公里處往五股方向時，不慎追撞前方31歲何男轎...

路邊看遶境擋路與陣頭爆口角 37快打警制止化解衝突

新北市板橋1間民俗協會昨天舉行遶境，現場10多名觀看表演的民眾疑因擋到繞境路線與陣頭成員發生口角，警員見狀立即制止防衝突...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。