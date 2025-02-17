春節連假加班時間回家吃飯 基市少年隊長拔官函送法辦
基隆市警察局原少年警察隊長張豫立，今年農曆春節前涉嫌簽「超勤」後，又回家用餐才返回值班。市警局督察科調查後，認有浮報加班費疑慮，依詐欺罪嫌將全案函送法辦。市警局今也公布，張豫立改任非主管職務，調任市警局警務參。
張豫立接任少年隊長的前一個職務是交通警察隊長，基隆市長謝國樑上任後，推動行人友善政策，積極規畫勤務配合執行，受時任警察局長翁群能倚重。
少年警察隊周姓小隊長去年傳出涉貪，遭檢方查辦聲押准後，翁群能將張豫立調任少年隊長，期許張進行內部整頓。
與張結識多年的警局人員說，張豫立做事本來就比較細膩，同仁難免覺得要求變多。加上上級指示「整頓」，可能因此引發不滿，才會被人檢舉勤務造假。春節前的勤務紀錄被質疑造假，張豫立說，是他自己不小心，謝謝關心，未再多談。
市警局接獲檢舉後，督察人員展開調查，初步認定張豫立有涉嫌詐領超勤加班費疑慮，決定先調任警務參，並依詐欺罪嫌將張函送基隆地檢署偵辦。
市警局表示，員警涉及違法違紀案件，一定依法嚴查究責，不掩飾、不庇縱、不護短，杜絕員警風紀案件發生，維護警察整體優良形象。未來會再視檢方調查張案結果，據以決定懲處方式。
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