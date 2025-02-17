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路邊看遶境擋路與陣頭爆口角 37快打警制止化解衝突

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋1間民俗協會昨天舉行遶境，現場10多名觀看表演的民眾疑因擋到繞境路線與陣頭成員發生口角，警員見狀立即制止防衝突擴大，遶境活動平和結束。另外警方對主辦單位開出違規搭設廣告物、未依核准路線遶境2張罰單，最高可罰4800元。

據了解，板橋民俗藝術協會昨天舉行遶境活動，主辦單位向板橋分局申請自下午4時起從公館街出發，沿途行經慈惠宮、接雲寺、後埔福德宮，最後到石敢當廟，遶境活動總人數約200人，主辦單位還找了8名工作人員協助維護秩序，並請2名義交協助交管。板橋警方則出動11警力在場維安。

遶境隊伍晚間7時許行經館前東路與重慶路口時，有10多位看陣頭表演的民眾疑因阻擋遶境隊伍行進路線，與陣頭成員爆發口角。現場維安的警員見狀立刻上前制止，並呼叫37名線上快打警力支援，所幸雙方立即被警方隔開並驅離，衝突並未擴大，整個遶境活動也於晚間8時40分平和結束。

但主辦單位因違規搭設廣告物及未依核准路線遶境，已違反道路交通管理處罰條例第82條1項1款，及第82條1項9款，被警方開出2張罰單，依法最高可開罰4800元。

現場警方發現雙方糾紛立即上前制止。記者黃子騰／翻攝
現場警方發現雙方糾紛立即上前制止。記者黃子騰／翻攝
板橋分局快打警力趕抵制止衝突。記者黃子騰／翻攝
板橋分局快打警力趕抵制止衝突。記者黃子騰／翻攝

遶境 陣頭

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