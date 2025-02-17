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假贈書真詐騙男子損失百萬 中市警、里長合逮車手

中央社／ 台中17日電

台中市民眾去年底在網路社群平台參加免費贈送投資書籍活動，不料是詐騙集團手法，被詐100萬元，又相約在里長服務處面交現金，警方今天表示，與里長合作當場查獲車手移送偵辦。

台中市警察局第二分局表示，1名57歲男子於去年12月間在臉書社群平台參加一項免費贈送投資書籍的活動，沒想到這是詐騙集團藉此方式將民眾拉進投資群組的手法，再不斷遊說入群民眾投入資金，董男因而遭詐新台幣100萬元，後來在親友提醒下發覺有異而報警。

由於詐團又再要求被害人加碼投資，員警得知後，決定將計就計，指導被害人假意答應詐團面交要求，雙方約定今年1月間在北區文昌東一街的民宅交易，警方進一步發現，這處民宅竟是里長服務處，於是事前與里長溝通，請里長配合假裝不知情，同時由警方在服務處內部署埋伏警力。

當車手準備收取款項之際，員警迅速上前逮人，當場查扣49歲偽造投資專員的李姓女詐欺車手及犯案的證件、投資文件及新台幣50萬元贓款，全案依詐欺罪嫌將車手移送台灣台中地方檢察署偵辦。

警方指出，這名里長事後驚嘆，詐騙集團竟膽大妄為，利用服務里民的里長服務處作為詐欺犯案地點，企圖以「越危險的地方越安全」的心態規避員警查緝，然而這次卻自食惡果，遭員警一舉成擒，里長也強調，絕不允許自己的里民遭受詐騙，並呼籲民眾提高警覺，若遇可疑投資活動，務必謹慎求證，避免落入詐騙陷阱。

詐欺 詐騙集團 車手

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