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台南騎士多次於停等紅燈時拿出球棒揮舞 警將傳喚到案

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市李姓機車騎士屢次在停等紅燈時，從機車置物箱拿出短球棒出來甩動揮舞，遭多位民眾目擊；昨天他再次於停等紅燈時揮舞球棒，後方機車騎士將畫面po上網路，引起台南網友共鳴討論，紛紛提供畫面。警方指出，將傳喚李到案說明，並依法送辦。

42歲李姓男子昨天騎乘機車從台南市中西區中華西路往和緯路方向時，先在道路上蛇行，隨後在中華西路與和緯路口停下來等紅燈時，從機車置物箱拿出短球棒出來甩動，遭後方機車騎士將畫面po上網路。

網友紛紛po上行車紀錄器指出，「只能說世界很小」、「上次更無語，另一台機車催他油門，我只是路過，他跑來追我，阿他是看著我然後把球棒拿出來甩來甩去」、「我今天三點跟朋友在路上也有遇到他 超扯超扯」、「他好像都出沒在安平附近」。

原來李姓男子在台南市騎車停等紅燈時，已經多次拿出短球棒揮舞，網友討論「可能常常被檢舉違規，所以隨時都準備找人輸贏」、「可以檢舉報警處理喔，他的無知行為可以構成恐嚇行為」、「原本想說是要拍很猴出車禍，結果後面拿棒球棍出來甩兩下是怎樣」。

轄區台南市警第二分局長樂派出所獲報後，指出李姓男子行為已造成民眾心生畏懼，恐觸犯刑法第305條恐嚇危害安全罪嫌，將通知當事人到案說明，並依法送辦。

台南市李姓機車騎士屢次在停等紅燈時，從機車置物箱拿出短球棒出來甩動揮舞，遭多位民眾目擊。記者袁志豪／翻攝
台南市李姓機車騎士屢次在停等紅燈時，從機車置物箱拿出短球棒出來甩動揮舞，遭多位民眾目擊。記者袁志豪／翻攝

台南 紅燈

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