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高雄龍發堂再傳不當對待住民 法師遭控綁鐵床4月逼就範

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

曾收容逾500名精神障礙患者的高雄龍發堂，8年前因爆發傳染病且涉嫌不當禁錮管理病患，收容堂眾被衛福部強制移出，不料事隔多年後，該寺又傳出管理幹部心秋法師涉嫌虐待、拘禁收容堂眾，橋頭地檢署偵結，依私行拘禁、傷害等罪嫌起訴心秋法師。

2017年間，龍發堂因爆發阿米巴痢疾、結核病群聚感染，因死亡人數暴增，被高雄市衛生局、衛福部強制移出住民，否則無法根絕傳染病，市府耗時數月，才將數百名有精神疾患的堂眾妥善安置。

但時隔多年，該寺仍傳持續收容重度身心障礙者，但人數已無早年數百人之多，只是收容低調，寺方及家屬並未對外宣揚。

前年間，高雄市湖內警分局接獲報案，稱龍發堂管理幹部「心秋法師」涉嫌不當對待收容人，警方獲報後，隨即報請橋頭地檢署指揮，由橋檢主任檢察官鄭子薇、檢察官陳韻庭負責偵辦。

檢警調查發現，「心秋法師」不滿簡姓收容人不服管教，前年4月起，以鐵鍊綑綁簡姓收容人的腰部、腳踝，將簡綁在龍發堂地下室鐵床長達4個月。不僅於此，心秋法師還涉嫌持棍棒痛毆陳姓收容人，導致陳小腿受傷。

橋檢偵辦多時近期偵結，認為「心秋法師」不當對住民施虐、拘禁，依私行拘禁、傷害等罪嫌起訴心秋法師。

曾收容逾500名精神障礙患者的高雄龍發堂，8年前曾爆出傳染病群聚，事隔多年，又傳出管理幹部拘禁、虐待收容人。記者張議晨／翻攝
曾收容逾500名精神障礙患者的高雄龍發堂，8年前曾爆出傳染病群聚，事隔多年，又傳出管理幹部拘禁、虐待收容人。記者張議晨／翻攝
曾收容逾500名精神障礙患者的高雄龍發堂，8年前曾爆出傳染病群聚，事隔多年，又傳出管理幹部拘禁、虐待收容人。記者張議晨／翻攝
曾收容逾500名精神障礙患者的高雄龍發堂，8年前曾爆出傳染病群聚，事隔多年，又傳出管理幹部拘禁、虐待收容人。記者張議晨／翻攝

法師 高雄市 龍發堂

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