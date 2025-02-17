聽新聞
0:00 / 0:00
公車違規右轉與機車碰撞騎士受傷 台中警方將依法開罰
台中市沙鹿區台灣大道昨晚發生公車與機車碰撞車禍，騎士受傷，公車行駛在設劃分島，劃分快、慢車道的道路，在快車道違規右轉彎，警方將對公車駕駛開罰，可處600元以上1800元以下罰鍰。
台中市清水警分局調查，昨晚7時42分，沙鹿區台灣大道7段200號前，60歲潘男駕駛公車沿台灣大道7段南往北方向公車專用道右轉；29歲阮男騎機車沿台灣大道7段南往北方向慢車道直行，雙方於事故地點碰撞，機車騎士阮男手、腳擦挫傷，輕傷送醫治療無大礙，此案依規定製成相關資料，移請交通警察大隊分析研判肇事原因及責任。
潘男駕駛公車右轉彎未依規定，已違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第5款，「道路設有劃分島，劃分快、慢車道，在快車道右轉彎」，可處600元以上1800元以下罰鍰；警方呼籲駕駛行駛車輛應依標誌、標線、號誌行駛，並注意車前狀況，避免發生交通事故。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言