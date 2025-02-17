公車違規右轉與機車碰撞騎士受傷 台中警方將依法開罰

台中市沙鹿區台灣大道昨晚發生公車與機車碰撞車禍，騎士受傷，公車行駛在設劃分島，劃分快、慢車道的道路，在快車道違規右轉彎，警方將對公車駕駛開罰，可處600元以上1800元以下罰鍰。

台中市清水警分局調查，昨晚7時42分，沙鹿區台灣大道7段200號前，60歲潘男駕駛公車沿台灣大道7段南往北方向公車專用道右轉；29歲阮男騎機車沿台灣大道7段南往北方向慢車道直行，雙方於事故地點碰撞，機車騎士阮男手、腳擦挫傷，輕傷送醫治療無大礙，此案依規定製成相關資料，移請交通警察大隊分析研判肇事原因及責任。