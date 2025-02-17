成大副校長被爆出軌 妻「揪4疑雲」力挺清白：他被設計了

成功大學副校長陳鴻震。擷自成功大學官網

國立成功大學副校長陳鴻震被周刊拍到疑似出軌，與身穿皮衣、高筒靴的高姓女子在台北市一家餐酒館共進晚餐，互動親密，更爆出疑與台大資工系教授徐宏民「共用小三」；對此，陳的友人、行政院退輔會講座教授許世穎昨（16）日也發文力挺，稱陳鴻震的太太相信丈夫清白，並提出4疑點，質疑陳鴻震被設計。

許世穎在Threads發文表示，他和陳鴻震通過電話，陳鴻震指出自己跟高女根本沒那麼熟，對於這起事件感到非常沮喪。

而陳的太太也舉出4個疑點，認為事實被扭曲了，包括一、陳鴻震當晚有回去，根本沒有進去高女的住處；二、陳鴻震如果要偷腥，十年前借調台北的時候，就會發生了，怎麼會等到現在；三、陳鴻震說那天高女很奇怪，主動靠過來並挽了他的手，沒想到就被拍到；四、陳太太說照片上的兩人不像情侶親熱的模樣，陳鴻震是被設計的。

許世穎表示，他認識陳鴻震夫妻多年，相信他太太的說明，「我和他們夫妻討論了一個多鐘頭，我相信他們，希望他們能出來澄清自己的清白。但媒體的力道很容易讓人成為驚弓之鳥，他們害怕被繼續追殺，只能保持低調，實在很令人難過」。

陳鴻震是生技領域專家，曾擔任科技部司長，衛福部、教育部諮詢委員，也在陽明大學、中興大學等任教，資歷豐富，前年接任成大副校長。

另外，高女為電腦公會員工，負責接國科會案件。國科會表示，此事屬私領域範疇，沒有評論。