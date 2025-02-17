清晨追撞2車6機車 車身90度側翻...台南運將陷入昏迷
台南市莊姓計程車司機今天清晨開車上路，車輛突然失控猛撞前方停等紅燈的2輛汽車與6部機車，他送醫後陷入昏迷，奇美醫院正進行緊急手術；其他駕駛均僅有輕傷，警方目前尚無法釐清莊是因為身體不適或是酒駕肇事，將待他恢復意識後，調查事故原因。
今天上午7時許，65歲莊姓計程車司機開車行經台南市安南區安和路一段，由南往北方向行駛中，他車輛突然失控，追撞前方停等紅燈的2輛汽車與6部機車，隨後車輛90度側翻，莊受困於車內；消防趕到後，使用破壞器材協助脫困，將莊送醫急救。
另外2輛轎車駕駛與6位機車騎士因僅有輕微擦挫傷，均表示不需送往醫院；警方趕往瞭解，因莊姓男子陷入昏迷，尚無法釐清是因為疾病或是酒駕而導致發生事故，將待莊恢復意識後，製作筆錄。
奇美醫院說明，莊姓男子目前意識模糊，急診醫學團隊診察後有顱內外傷性出血及肋骨骨折等情況，將進行緊急手術，再送加護病房持續治療。
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