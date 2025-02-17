影／大膽！車手選里長辦公室交付贓款 台中警埋伏抓人

台中市董姓男子遭歹徒以「免費贈書」活動誘導，加入投資群組後，已被騙走100萬元，董在親友提醒後報警，歹徒食髓知味，今年初又要董加碼投資，還大膽的約董在北區賴興里長辦公室交付贓款，警方聯絡里長配合後，埋伏抓人，李姓女車手遭檢方聲押獲准。

經查，年約50多歲的董姓男子在去年底時，在臉書參與一個「免費贈書」的活動，未料是詐團利用該方式，吸引民眾加入投資群組後，進而詐騙，董因此被騙走100萬元，後來因親友提醒，董才驚覺上當，向警方報案。

歹徒食髓知味，今年初又要求董男加碼，董男告知警方後，將計就計，要董配合約出車手交易，對方竟大膽約董在北區賴興里長辦公室交付贓款。

警方聯絡里長盧冬松配合後，安排埋伏警力，趁李姓女車手（49歲）在里辦公室內交付款項時抓人，當場查扣犯案的證件、投資文件、50萬元贓款，全案依詐欺罪，將李女移送台中地方檢察署偵辦，檢方訊問後聲押獲准。

里長盧冬松也說，詐騙集團竟膽大妄為，利用服務里民的里長服務處作為詐欺犯案地點，試圖以「越危險的地方越安全」的心態，規避員警查緝，此次卻自食惡果，遭員警一舉成擒。

盧冬松強調，絕不允許自己的里民遭受詐騙，呼籲民眾提高警覺，若遇可疑投資活動，務必謹慎求證，避免落入詐騙陷阱。