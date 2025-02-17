聽新聞
0:00 / 0:00
車輛國道故障駕駛站車後檢查 遭後方大貨車撞上慘死
國道1號南向38.3公里今天上午發生死亡車禍。66歲黃男駕駛箱型車行經該處時因車輛故障、停於中線車道。黃男下車在後方檢視車輛時，後方1輛大貨車疑未注意車前狀況撞上黃男及箱型車，造成廂型車後方都被撞爛，而廂型車駕駛黃姓男子站在車後也被波及，當場ohca送醫宣告不治。肇事的陳男酒測值為零，肇事原因仍待釐清。
據了解，國道警方上午6時許接獲報案，在國道1號南向38.3公里林口爬坡路段發生2輛車事故，有人受傷意識不清。國道警立刻調派巡邏車前往，並通知119派遣救護車及消防車救援。救護人員到場後發現66歲黃姓男子已無生命跡象，緊急將他送林口長庚醫院，但黃男因傷勢過重急救無效宣告死亡。
國道警調查，死亡的66歲黃男當時駕駛箱型車行經該處時，因車輛故障停於中線車道，黃男下車到車後方檢視車況時，後方1輛由49歲陳男駕駛的大貨車正要從五股到大園送貨，行經該處疑似未注意車前狀況，猛烈撞上黃男及箱型車。肇事的陳酒測值為零，死者黃男酒測待抽血檢測，確切車禍原因及肇責歸屬仍待警方進一步釐清。但這起車禍因占用中線2線車道，導致後方車流回堵達8公里，事故現場於7時24分完全排除恢復全線通車。。
國道警呼籲，用路人應遵守交通規則，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，車輛故障在在車道應立即開啟危險警示燈、關掉引擎、所有人員儘速撤至護欄外或車道外的安全處所、面向來車沿護欄外或內外路肩至車後方100公尺處擺放車輛故障標誌。待援時隨時面向來車，注意後方車輛動態以確保安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言