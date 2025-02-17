車輛國道故障駕駛站車後檢查 遭後方大貨車撞上慘死

國道1號南向38.3公里今天上午發生死亡車禍。66歲黃男駕駛箱型車行經該處時因車輛故障、停於中線車道。黃男下車在後方檢視車輛時，後方1輛大貨車疑未注意車前狀況撞上黃男及箱型車，造成廂型車後方都被撞爛，而廂型車駕駛黃姓男子站在車後也被波及，當場ohca送醫宣告不治。肇事的陳男酒測值為零，肇事原因仍待釐清。

據了解，國道警方上午6時許接獲報案，在國道1號南向38.3公里林口爬坡路段發生2輛車事故，有人受傷意識不清。國道警立刻調派巡邏車前往，並通知119派遣救護車及消防車救援。救護人員到場後發現66歲黃姓男子已無生命跡象，緊急將他送林口長庚醫院，但黃男因傷勢過重急救無效宣告死亡。

國道警調查，死亡的66歲黃男當時駕駛箱型車行經該處時，因車輛故障停於中線車道，黃男下車到車後方檢視車況時，後方1輛由49歲陳男駕駛的大貨車正要從五股到大園送貨，行經該處疑似未注意車前狀況，猛烈撞上黃男及箱型車。肇事的陳酒測值為零，死者黃男酒測待抽血檢測，確切車禍原因及肇責歸屬仍待警方進一步釐清。但這起車禍因占用中線2線車道，導致後方車流回堵達8公里，事故現場於7時24分完全排除恢復全線通車。。