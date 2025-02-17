兒子到超市購物後發現母親不見 梧棲警尋3小時找到人
台中一名男子前天帶母親到台中市清水警分局梧棲分駐所領司法信件，他趁空檔到超市購物，回分駐所時找不到母親，他急說母親患病無法自行回家，員警和他立刻分頭尋人，員警3小時後在超商內找到婦人，她說想找兒子，但是找不到。
台中市梧棲區陳姓婦人前天下午由兒子陪同到清水警分局梧棲所領取司法信件，她兒子先離開，1小時後，警方發現他在警所門口坐在機車上狀似等人，經詢問，男子才說帶母親到分駐所領取司法信件後，他到超市買東西後返回分駐所門口等，要載媽媽回家，已等一段時間，員警表示，他母親很早已離開分駐所。
男子聽到嚇一跳，他說母親因患病可能無法自行返回往處，他騎車在附近尋找，警方也立即通知巡邏員警幫忙尋找，並調閱監視器企圖尋找婦人離開方向及蹤跡，經3小時尋找，當晚8時，副所長吳家明與警員陳明陽行經離駐地約500公尺處的超商內，發現疑似婦人的穿著，上前查看確認。
婦人看見警方表示「我來找兒子，但是找不到」，員警載婦人回分駐所，並通知男子與母親會合，結束一場驚魂記。
清水警分局梧棲所長涂嘉佑提醒，家中如有失智老人或患有重大精神疾病的家屬或長者應注意其行踨，建議其身上佩掛足資辨識身分之物品，如基本資料或聯絡電話以防走失。
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