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影／台中警嘉義辦案 超商直擊車手鬼祟 趁交款逮個正著

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市刑大偵八隊去年底到嘉義縣辦案，在超商整備時，發現六旬周姓男子雖配戴證件，但在超商內疑與上手聯絡交款資訊，疑為車手，刑警暗中跟監後，趁周與被害人交付款項時抓人，當場查扣贓款100萬元，檢方訊問後以詐欺等罪，聲押周獲准，全案近日偵結起訴。

台中市刑大偵八隊在去年12月間，因刑案查緝，前往嘉義縣中埔鄉辦案，辦案人員在一間超商內整備時，發現周姓男子（60歲）在超商內，雖配戴投資公司的證件，但持手機與對方對話內容，疑與交付款項有關，讓辦案人員起疑。

市刑大偵八隊員不動聲色，暗中跟蹤周男，發現周男在一處巷弄內，與一名被害人交付100萬元的贓款，警方隨即現身抓人，查獲周男持有的偽造工作證、契約書、收款收據、手機及現金百萬元等贓證物。

據查，被害人是遭歹徒以投資詐騙為話術詐騙，第一次交款100萬元，幸好被警方即時查獲，才未蒙受損失，而周男無業，被詐團吸收以一天2000元的代價，擔任取款車手。

全案警詢後，依加重詐欺、洗錢、組織犯罪等罪，移送嘉義地檢署，檢方訊問後，認有其他共犯在逃，有串滅證之虞，向嘉義地院聲押獲准，近日檢方偵結起訴。

台中市刑大隊呼籲，目前詐欺集團多係透過社群網站或通訊軟體誘騙民眾，若有標榜「高獲利」、「穩賺不賠」等口號的投資商品極有可能是詐騙，且正規合法的金融機構絕不可能派員私下向投資人面交取款，或要求將投資款項匯入不明之個人帳戶，遇此類情形請務必提高警覺。

另外民眾如發現不法情事，請撥打報案電話110檢舉，如提供犯罪線索因而破案者，警察局將從優核發民眾協助破案檢舉獎金。

台中市刑大偵八隊去年底前往嘉義辦案時，意外遇到車手向被害人領取贓款，直接抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大偵八隊去年底前往嘉義辦案時，意外遇到車手向被害人領取贓款，直接抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大偵八隊去年底前往嘉義辦案時，意外遇到車手向被害人領取贓款，直接抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大偵八隊去年底前往嘉義辦案時，意外遇到車手向被害人領取贓款，直接抓人。記者陳宏睿／翻攝

嘉義 詐騙 超商

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