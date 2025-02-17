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客家習俗元宵後「掛紙」掃墓 消防提醒小心火災

中央社／ 苗栗縣17日電

客家族群傳統習俗元宵節後開始「掛紙」掃墓，若不慎引火恐引發火災。苗栗縣這個週末兩天就發生29起公墓火災事故，儘管沒有人員傷亡，但已讓消防隊員疲於奔命。

苗栗縣消防局副局長黃德興表示，元宵節過後，客家族群掃墓進入高峰期。統計上個週末兩天，消防局接獲29起墓地山林火災通報，苗栗、頭份、頭屋、後龍、通霄、苑裡等多個分隊出動人車搶救，造成各地警消忙得不可開交。

由於公墓多位於各鄉鎮市偏僻山區，火舌在東北季風助長下迅速吞噬公墓周邊雜草叢林，火焰高度超過2公尺，並伴隨濃煙直竄天際。再加上起火地點往往缺乏水源、山區道路狹小，消防隊員只能利用小型水箱車，甚至徒步進入火場，拉出水線撲滅火勢，或開闢防火巷，以避免火勢蔓延。

黃德興呼籲，離4月5日清明節還有一段時間，預計這一週還會迎來一波掃墓高峰期。民眾掃墓時應遵守「不燒雜草、不丟菸蒂、不飛揚冥紙、不燃放炮竹、記得滅餘燼、記得收垃圾」的四不二記得原則，避免火災發生，並保護先人安息之地。

元宵節 公墓 火災

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