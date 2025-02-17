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影／台中賊鑽市府工地 80萬電纜賤賣2萬、警抓人送辦
台中市杜姓慣竊今年初發現，位於南屯區的市府公務大樓工地有電纜線可竊取，連續兩天鑽入僅30公分高的圍籬縫隙，偷走市價約80萬元的電纜線，以賤價2萬元售出，因過程中觸動警鈴，警方鎖定杜身分後，循線查獲，全案依竊盜罪函送法辦。
經查，杜姓男子（42歲）素行不良，今年初發現位於南屯區黎明路的市府公務大樓工地內，存放大量電纜線，他在今年1月底時，鑽入工地圍籬下方約30公分的縫隙，進入行竊，過程中觸發保全警報。
杜男得手部分電纜線後，仍不死心，也不怕保全、警方盯上，隔天又以頭戴鴨舌帽、口罩、黑衣、黑褲的裝扮，偽裝成工人，見四下無人後，再度進入工地行竊，經現場人員清點損失後，查出被杜男偷走約重量約103公斤、市價80萬元的電纜線。
警方獲報後組成專案小組，報請檢察官指揮，鎖定杜男身分後，持搜索票至杜男住處，當場查扣犯罪工具1批，全案警詢後依竊盜罪，函送台中地檢署偵辦。
第四警分局長陳祥麟表示，警察針對無人看管之建築物、工地等易遭竊區域加強巡邏外，倘民眾發現可疑人、事、物，請立即撥打110報案專線，不讓宵小有機可乘，共同維護治安。
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