台88快速道路 3個月2死、都是下車放交通錐二次車禍

往返高雄屏東台88快速道路，每逢尖峰時刻大塞車，昨16日深夜車禍，駕駛54歲張女下車放交通錐，遭撞飛到對向車道，遭車輛輾壓死亡。去年12月，台88東向往潮州方向，女駕駛車輛故障停放內側車道，下車放三角錐，遭後方砂石車追撞死亡。3個月發生兩起死亡車禍。

台88快速道路是往返高雄屏東重要道路，車流量大。警方調查，16日深夜10點多，台88西向往高雄15.5公里處，內側車道先發生兩車追撞，後車駕駛54歲張女下車放交通錐，發生二次車禍，遭後方駕駛39歲李男撞飛到對向往潮州方向車道後，初估遭兩車輾過張女當場死亡。

去年12月11日中午，台88線往潮州方向18.5公里，同樣發生二次車禍死亡案件，當時洪女疑車輛故障停內側車道，下車放三角警示牌，還沒走到定點遭後方砂石車追撞死亡。

台88快速道路3個月發生兩起死亡車禍，車禍地點在附近，相差約3公里，都是在下車擺放交通錐時發生二次車禍，造成死亡，昨夜間發生，去年12月是在中午。