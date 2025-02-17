快訊

罷免升溫…賴總統總預算覆議後出場？ 柯建銘：最大咖一定放壓軸

微波爐「叮」加熱完畢 日本人畫龍點睛靈感源於自行車

拍下西施犬甩頭瞬間「化身杏鮑菇」爆紅 網笑翻：只能說一模一樣

聽新聞
0:00 / 0:00

台88快速道路 3個月2死、都是下車放交通錐二次車禍

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

往返高雄屏東台88快速道路，每逢尖峰時刻大塞車，昨16日深夜車禍，駕駛54歲張女下車放交通錐，遭撞飛到對向車道，遭車輛輾壓死亡。去年12月，台88東向往潮州方向，女駕駛車輛故障停放內側車道，下車放三角錐，遭後方砂石車追撞死亡。3個月發生兩起死亡車禍。

台88快速道路是往返高雄屏東重要道路，車流量大。警方調查，16日深夜10點多，台88西向往高雄15.5公里處，內側車道先發生兩車追撞，後車駕駛54歲張女下車放交通錐，發生二次車禍，遭後方駕駛39歲李男撞飛到對向往潮州方向車道後，初估遭兩車輾過張女當場死亡。

去年12月11日中午，台88線往潮州方向18.5公里，同樣發生二次車禍死亡案件，當時洪女疑車輛故障停內側車道，下車放三角警示牌，還沒走到定點遭後方砂石車追撞死亡。

台88快速道路3個月發生兩起死亡車禍，車禍地點在附近，相差約3公里，都是在下車擺放交通錐時發生二次車禍，造成死亡，昨夜間發生，去年12月是在中午。

警方提醒，發生事故後，盡快將車輛移往路肩，避免發生二次事故。

台88快速道路3個月發生兩起死亡車禍，左邊紅框為昨天深夜車禍位置15.5公里處。右邊紅框是去年12月車禍位置東向18.5公里。圖／取自網路
台88快速道路3個月發生兩起死亡車禍，左邊紅框為昨天深夜車禍位置15.5公里處。右邊紅框是去年12月車禍位置東向18.5公里。圖／取自網路
往返高屏的台88快速道路昨天深夜發生嚴重車禍，先是兩車追撞後，後車駕駛張女下車擺放交通錐時，遭後方車輛當場撞飛到對向車道，遭車輛輾壓，張女死亡。圖／屏東縣消防局提供
往返高屏的台88快速道路昨天深夜發生嚴重車禍，先是兩車追撞後，後車駕駛張女下車擺放交通錐時，遭後方車輛當場撞飛到對向車道，遭車輛輾壓，張女死亡。圖／屏東縣消防局提供
往返高屏的台88快速道路昨深夜發生嚴重車禍，先是兩車追撞，後車駕駛張女下車擺放交通錐，遭後方車輛當場撞飛到對向車道，遭車輛輾壓，張女死亡。圖／屏東縣消防局提供
往返高屏的台88快速道路昨深夜發生嚴重車禍，先是兩車追撞，後車駕駛張女下車擺放交通錐，遭後方車輛當場撞飛到對向車道，遭車輛輾壓，張女死亡。圖／屏東縣消防局提供

死亡 車禍 車道

延伸閱讀

台88車禍 下車放交通錐 遭後車撞飛至對向車道駕駛亡

中部濃霧特報氣象署示警 國1及嘉縣接連2起重大車禍

嘉縣新港2輛進香團遊覽車與轎車追撞 傳20人輕重傷

國道1雲嘉段起大霧 9輛大車小車發生追撞事故

相關新聞

清晨追撞2車6機車 車身90度側翻...台南運將陷入昏迷

台南市莊姓計程車司機今天清晨開車上路，車輛突然失控猛撞前方停等紅燈的2輛汽車與6部機車，他送醫後陷入昏迷，奇美醫院正進行...

勇鷹高教機墜海事故 飛官林瑋今出院返家休息

台東志航基地一架勇鷹高教機15日在台東都蘭外海失事墜落，少校訓練官林瑋跳傘獲救，送醫後留院2天觀察，今早在家人陪同下低調...

公車違規右轉與機車碰撞騎士受傷 台中警方將依法開罰

台中市沙鹿區台灣大道昨晚發生公車與機車碰撞車禍，騎士受傷，公車行駛在設劃分島，劃分快、慢車道的道路，在快車道違規右轉彎，...

影／大膽！車手選里長辦公室交付贓款 台中警埋伏抓人

台中市董姓男子遭歹徒以「免費贈書」活動誘導，加入投資群組後，已被騙走100萬元，董在親友提醒後報警，歹徒食髓知味，今年初...

車輛國道故障駕駛站車後檢查 遭後方大貨車撞上慘死

國道1號南向38.3公里今天上午發生死亡車禍。66歲黃男駕駛箱型車行經該處時因車輛故障、停於中線車道。黃男下車在後方檢視...

兒子到超市購物後發現母親不見 梧棲警尋3小時找到人

台中一名男子前天帶母親到台中市清水警分局梧棲分駐所領司法信件，他趁空檔到超市購物，回分駐所時找不到母親，他急說母親患病無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。