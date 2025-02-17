休旅車高速衝撞台64橋墩 新北男左腳險斷肢昏迷送醫

新北市台64快速道路今天凌晨發生嚴重車禍。29歲江男開車行經光復路匝道口時不明原因自撞橋墩，巨大撞擊力導致車頭當場全毀江男也受困車內。消防人員到場將昏迷的江男救出，發現他左腳骨折幾近斷肢，立即將他送醫急救，車禍原因仍待釐清。

據了解，擔任職業大客車駕駛的29歲江姓男子，今天凌晨3時許駕駛白色休旅車，沿台64線快速道路往八里方向行駛正要去上班。當江男行經三重光復路匝道口時，不明原因高速撞擊高架橋墩，江男車頭全毀受困車內。