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休旅車高速衝撞台64橋墩 新北男左腳險斷肢昏迷送醫

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市台64快速道路今天凌晨發生嚴重車禍。29歲江男開車行經光復路匝道口時不明原因自撞橋墩，巨大撞擊力導致車頭當場全毀江男也受困車內。消防人員到場將昏迷的江男救出，發現他左腳骨折幾近斷肢，立即將他送醫急救，車禍原因仍待釐清。

據了解，擔任職業大客車駕駛的29歲江姓男子，今天凌晨3時許駕駛白色休旅車，沿台64線快速道路往八里方向行駛正要去上班。當江男行經三重光復路匝道口時，不明原因高速撞擊高架橋墩，江男車頭全毀受困車內。

救護人員到場發現江男陷入昏迷，立即破壞車體將他救出，發現他左腳骨折幾乎斷肢，緊急將他送醫急救，所幸已無生命危險。警方在江男車上並未查獲違禁物品，經檢視肇事車內及江男身上亦無酒精味道，初步排除酒駕嫌疑，詳細肇事原因尚待釐清中。

消防人員到場將江男救出。記者黃子騰／翻攝
消防人員到場將江男救出。記者黃子騰／翻攝
駕駛休旅車的江男自撞橋墩骨折昏迷。記者黃子騰／翻攝
駕駛休旅車的江男自撞橋墩骨折昏迷。記者黃子騰／翻攝

車禍 骨折

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