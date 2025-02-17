聽新聞
0:00 / 0:00
休旅車高速衝撞台64橋墩 新北男左腳險斷肢昏迷送醫
新北市台64快速道路今天凌晨發生嚴重車禍。29歲江男開車行經光復路匝道口時不明原因自撞橋墩，巨大撞擊力導致車頭當場全毀江男也受困車內。消防人員到場將昏迷的江男救出，發現他左腳骨折幾近斷肢，立即將他送醫急救，車禍原因仍待釐清。
據了解，擔任職業大客車駕駛的29歲江姓男子，今天凌晨3時許駕駛白色休旅車，沿台64線快速道路往八里方向行駛正要去上班。當江男行經三重光復路匝道口時，不明原因高速撞擊高架橋墩，江男車頭全毀受困車內。
救護人員到場發現江男陷入昏迷，立即破壞車體將他救出，發現他左腳骨折幾乎斷肢，緊急將他送醫急救，所幸已無生命危險。警方在江男車上並未查獲違禁物品，經檢視肇事車內及江男身上亦無酒精味道，初步排除酒駕嫌疑，詳細肇事原因尚待釐清中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言