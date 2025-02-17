台88車禍下車放交通錐 遭後車撞飛至對向車道駕駛亡
台88線萬丹路段今日晚上10時許發生嚴重車禍，兩輛開往高雄方向的自小客車發生追撞，後車駕駛下車擺放交通錐時，遭後方來車撞飛至對向車道，又遭不明車輛二次撞擊，當場無生命跡象，死者身分及相關肇事原因警方現正處理釐清中。
事故發生在今日晚上10時11分台88線15.5K萬丹路段，屏東縣消防局接獲通報，西行路段3輛車輛發生車禍，其中一名傷者噴飛到對向車道。消防局派出4車8人前往，並通知高雄市消防局支援處理對向車道傷者。
消防人員到場後，並未發現人員受困，西向車道有1名65歲男性受傷，意識清醒，左臉及手部外傷，送往潮州安泰醫院救治；東向車道1人已明顯死亡，交由高雄市消防局處理。
警方調查發現，兩輛西行的自小客車發生追撞後，後車駕駛下車擺放交通錐時，遭後方來車追撞飛至對向東行車道，又遭不明車輛二次撞擊，導致駕駛重傷死亡。警方立即派員維持交通，並釐清死者身分及肇事原因。
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