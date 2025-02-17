境外詐騙廣告多 警盼數發部出手

假投資詐騙廣告氾濫，新制定的詐欺犯罪危害防制條例規定「廣告實名制」，但詐團有可能利用境外或人頭公司持續投放廣告。警方曾希望禁止境外投放，因相關機關擔心「錯殺」合法而未入法，警方希望數發部落實源頭管理。

警方說，數發部應要求平台嚴審，讓曾投放假投資廣告的客戶不能再刊登廣告，重罰未落實執行的平台，以墊高詐團尋求境外或人頭公司成本，讓假投資廣告減量，同時要求平台主動過濾具「加LINE免費領飆股」等詐騙特徵廣告，管控境外投放，才能有效杜絕。

刑事局統計去年通報平台下架假投資廣告以臉書十一萬九一八一則最多，其他依序為YouTube一萬二八六三則、Google各聯播網三五六六則，常見冒用網紅、財經名人、企業領袖、政治人物名義刊登，誘使民眾加入LINE投資群組詐騙。

詐防條例規定，平台應以數位簽章、快速身分識別機制或其他安全性相當之技術或方式，驗證委託刊播者及出資者身分，違反處廿萬至五百萬元罰鍰，情節重大最高處二千五百萬元；知悉廣告涉詐應移除、限制瀏覽、停止播送，對刊播用戶於合理期間暫停提供服務，違反處五十萬至一千萬元，數發部已公告納管Meta、Google、LINE、TikTok等四家業者須依條例履行防詐責任。